Педро Паскаль ответил на слухи о романе с Дженнифер Энистон — фото

Педро Паскаль. Фото: instagram.com/pascalispunk

Звезда сериала "Игра Престолов" Педро Паскаль прокомментировал слухи о романе с американской актрисой Дженнифер Энистон. На днях пару застали вместе во время свидания.

В комментарии E! News актер расставил все точки над "і" в отношениях с коллегой.

Читайте также:

Паскаль ответил, есть ли у него роман с Энистон

Слухи о том, что между 49-летним Паскалем и 56-летней актрисой роман, начал распространяться после того, как пару застали вместе во время ужина в Лос-Анджелесе. Актеры провели около трех часов в баре Tower отеля Sunset Tower, прежде чем попали в объективы папарацци.

Паскаль решил утолить интерес поклонников и признался, какие отношения на самом деле связывают его с Энистон. Так, по словам актера, они с Дженнифер просто коллеги и друзья. А их встреча в баре была не свиданием, а дружескими посиделками, на которых также присутствовали другие их знакомые.

"Мы друзья. И мы ходили на ужин к общим друзьям. Такое бывает", — ответил Паскаль.

Напомним, Бен Аффлек впервые назвал причину развода с Дженнифер Лопес. Также мы писали, что Анна Сагайдачная объяснила, почему до сих пор не вышла замуж за отца своей дочери.