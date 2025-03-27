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Звезда "Игры престолов" ответил на слухи о романе с Энистон

27 марта 2025 12:01
Мария Коваленко - Редактор
Педро Паскаль ответил на слухи о романе с Дженнифер Энистон — фото
Педро Паскаль. Фото: instagram.com/pascalispunk
Мария Коваленко - Редактор

Звезда сериала "Игра Престолов" Педро Паскаль прокомментировал слухи о романе с американской актрисой Дженнифер Энистон. На днях пару застали вместе во время свидания.

В комментарии E! News актер расставил все точки над "і" в отношениях с коллегой.

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Слухи о том, что между 49-летним Паскалем и 56-летней актрисой роман, начал распространяться после того, как пару застали вместе во время ужина в Лос-Анджелесе. Актеры провели около трех часов в баре Tower отеля Sunset Tower, прежде чем попали в объективы папарацци.

Паскаль решил утолить интерес поклонников и признался, какие отношения на самом деле связывают его с Энистон. Так, по словам актера, они с Дженнифер просто коллеги и друзья. А их встреча в баре была не свиданием, а дружескими посиделками, на которых также присутствовали другие их знакомые.

"Мы друзья. И мы ходили на ужин к общим друзьям. Такое бывает", — ответил Паскаль.

Напомним, Бен Аффлек впервые назвал причину развода с Дженнифер Лопес. Также мы писали, что Анна Сагайдачная объяснила, почему до сих пор не вышла замуж за отца своей дочери.

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