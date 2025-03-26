Бен Аффлек назвав причину розлучення з Дженніфер Лопес — фото

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Голлівудський актор Бен Аффлек вперше заговорив про причини розлучення зі співачкою та акторкою Дженніфер Лопес. Зірка "Бетмена" зізнався, як ставиться до колишньої після розставання.

Подробицями особистого життя актор поділився в інтерв'ю GQ.

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Через місяць після офіційного розлучення зі співачкою актор все ж таки вирішив трохи відхилити завісу на їхні стосунки. Як поділився Аффлек, вони з Лопес розійшлися на спокійній ноті, та він не тримає образ на неї.

За словами актора, незадовго до розставання вони з колишньою просто зрозуміли, що мають різні погляди. Зокрема, коли Бен долучився до документального фільму Дженніфер "Найвеличніша історія кохання, яку ніколи не розповідали", він відчув, що є "більш стриманим", тоді як Джен — абсолютна протилежність.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек. Фото: Reuters

Аффлек зауважив, що з повагою ставиться до Лопес, та запевняє, що в їхньому розставанні не було жодної драми, яку хочуть побачити фанати.

"Я відчуваю лише повагу до цієї людини. Гадаю, існує тенденція дивитися на розставання і шукати першопричини чи щось подібне. Але, чесно кажучи, правда набагато більш приземлена, ніж, можливо, люди вважають", — сказав Бен.

Також актор зауважив, що вони переживають розлучення, як і більшість пар, та обговорювання цього на широкий загал змушує почуватися його ніяково.

"Немає ніякого скандалу, ніякої мильної опери, ніяких інтриг. Правда в тому, що коли ви говорите з кимось: "Гей, що сталося?", ніхто не скаже: "Ось що сталося". Це просто історія про людей, які намагаються розібратися у своєму житті та стосунках так, як ми всі зазвичай робимо. І коли ви стаєте старшими, це правда для мене, немає ніяких "такий-то зробив це" або "це була велика подія". І причина, з якої я не хочу ділитися цим, полягає в тому, що мені трохи соромно. Я почуваюся вразливим", — сказав Аффлек.

Нагадаємо, інсайдер заявив, чи готова Дженніфер Лопес до нових стосунків після розставання з Беном Аффлеком. Також ми писали, що Дженніфер Еністон заскочили на побаченні з відомим актором.