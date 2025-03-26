Бен Аффлек назвав причину розлучення з Дженніфер Лопес — фото

Бен Аффлек вперше зізнався, чому розлучився з Дженніфер Лопес
Голлівудський актор Бен Аффлек вперше заговорив про причини розлучення зі співачкою та акторкою Дженніфер Лопес. Зірка "Бетмена" зізнався, як ставиться до колишньої після розставання.
Подробицями особистого життя актор поділився в інтерв'ю GQ.
Аффлек заговорив про причини розлучення з Джей Ло
Через місяць після офіційного розлучення зі співачкою актор все ж таки вирішив трохи відхилити завісу на їхні стосунки. Як поділився Аффлек, вони з Лопес розійшлися на спокійній ноті, та він не тримає образ на неї.
За словами актора, незадовго до розставання вони з колишньою просто зрозуміли, що мають різні погляди. Зокрема, коли Бен долучився до документального фільму Дженніфер "Найвеличніша історія кохання, яку ніколи не розповідали", він відчув, що є "більш стриманим", тоді як Джен — абсолютна протилежність.
Аффлек зауважив, що з повагою ставиться до Лопес, та запевняє, що в їхньому розставанні не було жодної драми, яку хочуть побачити фанати.
"Я відчуваю лише повагу до цієї людини. Гадаю, існує тенденція дивитися на розставання і шукати першопричини чи щось подібне. Але, чесно кажучи, правда набагато більш приземлена, ніж, можливо, люди вважають", — сказав Бен.
Також актор зауважив, що вони переживають розлучення, як і більшість пар, та обговорювання цього на широкий загал змушує почуватися його ніяково.
"Немає ніякого скандалу, ніякої мильної опери, ніяких інтриг. Правда в тому, що коли ви говорите з кимось: "Гей, що сталося?", ніхто не скаже: "Ось що сталося". Це просто історія про людей, які намагаються розібратися у своєму житті та стосунках так, як ми всі зазвичай робимо. І коли ви стаєте старшими, це правда для мене, немає ніяких "такий-то зробив це" або "це була велика подія". І причина, з якої я не хочу ділитися цим, полягає в тому, що мені трохи соромно. Я почуваюся вразливим", — сказав Аффлек.
Нагадаємо, інсайдер заявив, чи готова Дженніфер Лопес до нових стосунків після розставання з Беном Аффлеком. Також ми писали, що Дженніфер Еністон заскочили на побаченні з відомим актором.
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