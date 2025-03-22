Дженніфер Лопес шукає нового бойфренда після розлучення з Беном Аффлеком — фото

Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес, схоже, нарешті відпустила минуле. Після розлучення з актором Беном Аффлеком зірка готова відкрити серце новому коханню.

Про це виданню Page Six розповіли інсайдери.

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Дженніфер Лопес готова до нових стосунків

Минув місяць відтоді, як знаменитість офіційно розлучилася із колишнім чоловіком. І тепер, за словами інсайдерів, Джей Ло готова рухатися далі.

"Дженніфер готова знову виставити себе напоказ і вона не відмовилася від пошуку кохання. Її друзі заохочують її ходити на побачення, і вона, безумовно, відкрита для зустрічі з кимось новим", — поділився інсайдер.

Джей Ло. Фото: instagram.com/jlo

Окрім того, за словами оточення зірки, вона не прагне побудувати стосунки із відомим чоловіком, а готова до знайомств із тим, хто уникає публічності.

"Цього разу Дженніфер розглядає можливість зустрічатися з кимось, хто не перебуває на публіці, але вона не обмежує себе якимось певним типом", — додав інсайдер.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек були у шлюбі майже два роки. У лютому 2025 пара офіційно отримала розлучення.

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