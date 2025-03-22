Дженніфер Лопес шукає нового бойфренда після розлучення з Беном Аффлеком — фото

Джей Ло шукає нове кохання після розлучення з Аффлеком
Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес, схоже, нарешті відпустила минуле. Після розлучення з актором Беном Аффлеком зірка готова відкрити серце новому коханню.
Про це виданню Page Six розповіли інсайдери.
Дженніфер Лопес готова до нових стосунків
Минув місяць відтоді, як знаменитість офіційно розлучилася із колишнім чоловіком. І тепер, за словами інсайдерів, Джей Ло готова рухатися далі.
"Дженніфер готова знову виставити себе напоказ і вона не відмовилася від пошуку кохання. Її друзі заохочують її ходити на побачення, і вона, безумовно, відкрита для зустрічі з кимось новим", — поділився інсайдер.
Окрім того, за словами оточення зірки, вона не прагне побудувати стосунки із відомим чоловіком, а готова до знайомств із тим, хто уникає публічності.
"Цього разу Дженніфер розглядає можливість зустрічатися з кимось, хто не перебуває на публіці, але вона не обмежує себе якимось певним типом", — додав інсайдер.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек були у шлюбі майже два роки. У лютому 2025 пара офіційно отримала розлучення.
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