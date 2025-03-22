Дженнифер Лопес ищет нового бойфренда после развода с Беном Аффлеком — фото

Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес, похоже, наконец отпустила прошлое. После развода с актером Беном Аффлеком звезда готова открыть сердце новой любви.

Об этом изданию Page Six рассказали инсайдеры.

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Прошел месяц с тех пор, как знаменитость официально развелась с бывшим мужем. И теперь, по словам инсайдеров, Джей Ло готова двигаться дальше.

"Дженнифер готова снова выставить себя напоказ и она не отказалась от поиска любви. Ее друзья поощряют ее ходить на свидания, и она, безусловно, открыта для встречи с кем-то новым", — поделился инсайдер.

Джей Ло. Фото: instagram.com/jlo

Кроме того, по словам окружения звезды, она не стремится построить отношения с известным мужчиной, а готова к знакомствам с тем, кто избегает публичности.

"На этот раз Дженнифер рассматривает возможность встречаться с кем-то, кто не находится на публике, но она не ограничивает себя каким-то определенным типом", — добавил инсайдер.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек были в браке почти два года. В феврале 2025 пара официально получила развод.

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