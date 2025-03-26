Бен Аффлек назвал причину развода с Дженнифер Лопес — фото

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Голливудский актер Бен Аффлек впервые заговорил о причинах развода с певицей и актрисой Дженнифер Лопес. Звезда "Бэтмена" признался, как относится к бывшей после расставания.

Подробностями личной жизни актер поделился в интервью GQ.

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Спустя месяц после официального развода с певицей актер все же решил приоткрыть завесу на их отношения. Как поделился Аффлек, они с Лопес разошлись на спокойной ноте и он не держит обид на нее.

По словам актера, незадолго до расставания они с бывшей просто поняли, что имеют разные взгляды. В частности, когда Бен присоединился к документальному фильму Дженнифер "Величайшая история любви, которую никогда не рассказывали", он почувствовал, что является "более сдержанным", в то время как Джен является абсолютной противоположностью.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Reuters

Аффлек отметил, что с уважением относится к Лопес, и уверяет, что в их расставании не было никакой драмы, которую хотят увидеть фанаты.

"Я чувствую только уважение к этому человеку. Думаю, существует тенденция смотреть на расставание и искать первопричины или что-то подобное. Но, честно говоря, правда гораздо более приземленная, чем, возможно, люди считают", — сказал Бен.

Также актер отметил, что они переживают развод, как и большинство пар, и обсуждение этого на широкую общественность заставляет чувствовать себя неловко.

"Нет никакого скандала, никакой мыльной оперы, никаких интриг. Правда в том, что когда вы говорите с кем-то: "Эй, что случилось?". Никто не скажет: "Вот что произошло". Это просто история о людях, которые пытаются разобраться в своей жизни и отношениях так, как мы все обычно делаем. И когда вы становитесь старше, это правда для меня, нет никаких "такой-то сделал это" или "это было большое событие". И причина, по которой я не хочу делиться этим, заключается в том, что мне немного стыдно. Я чувствую себя уязвимым", —сказал Аффлек.

Напомним, инсайдер заявил, готова ли Дженнифер Лопес к новым отношениям после расставанием с Беном Аффлеком. Также мы писали, что Дженнифер Энистон застали на свидании с известным актером.