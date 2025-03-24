Дженніфер Еністон та Педро Паскаля заскочили на побаченні — фото

Дженніфер Еністон заскочили на побаченні із зіркою "Гладіатора 2"
Голлівудську акторку Дженніфер Еністон запідозрили у романі із чилійсько-американським актором Педро Паскалем. Парочку помітили на побаченні.
Про це повідомляє видання Daily Mail.
Дженніфер Еністон заскочили на побаченні з Педро Паскалем
56-річна акторка та 49-річна зірка "Гладіатора 2" були помічені папараці після їхньої вечері у барі Tower отеля Sunset Tower у західному Голлівуді.
На вечерю знаменитості прибули окремо о 20:00 і понад три години провели разом у закладі, але покидали його також не разом. Перш ніж Еністон та Паскаль покинули паркінг закладу, їх встигли сфотографувати папараці.
На побаченні зірка "Друзів" з'явилася у джинсах, білій футболці та чорному жилеті, які доповнила чоботами на підборах. Тим часом Паскаль прийшов у чорній шкіряній куртці та джинсах.
Однак про романтичні стосунки пари говорити зарано. Припускають, що зустріч акторів була суто діловою. Незадовго до їхньої вечері Еністон запропонувала Паскалю взяти участь у четвертому сезоні серіалу "Ранкове шоу", в якому акторка є не лише головною героїнею, а й продюсеркою.
Нагадаємо, Педро Паскаль разом з Дакотой Джонсон та Крісом Евансом знявся у новій романтичній комедії. Також стало відомо, що Дженніфер Лопес готова до стосунків після розлучення з Беном Аффлеком.
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