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Дженнифер Энистон застали на свидании со звездой "Гладиатора 2"

24 марта 2025 15:11
Мария Коваленко - Редактор
Дженнифер Энистон и Педро Паскаля застали на свидании — фото
Дженнифер Энистон. Фото: instagram.com/lolavie
Мария Коваленко - Редактор

Голливудскую актрису Дженнифер Энистон заподозрили в романе с чилийско-американским актером Педро Паскалем. Парочку заметили на свидании.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Дженнифер Энистон застали на свидании с Педро Паскалем

56-летняя актриса и 49-летняя звезда "Гладиатора 2" были замечены папарацци после их ужина в баре Tower отеля Sunset Tower в западном Голливуде.

На ужин знаменитости прибыли отдельно в 20:00 и более трех часов провели вместе в заведении, но покидали его также не вместе. Прежде чем Энистон и Паскаль покинули парковку заведения, их успели сфотографировать папарацци.

На свидании звезда "Друзей" появилась в джинсах, белой футболке и черном жилете, которые дополнила сапогами на каблуках. Между тем Паскаль пришел в черной кожаной куртке и джинсах.

Однако о романтических отношениях пары говорить рано. Предполагают, что встреча актеров была чисто деловой. Незадолго до их ужина Энистон предложила Паскалю принять участие в четвертом сезоне сериала "Утреннее шоу", в котором актриса является не только главной героиней, но и продюсером.

Напомним, Педро Паскаль вместе с Дакотой Джонсон и Крисом Эвансом снялся в новой романтической комедии. Также стало известно, что Дженнифер Лопес готова к отношениям после развода с Беном Аффлеком.

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