Анна Сагайдачна зізналася, чому не вийшла заміж за батька своєї доньки — фото

Анна Сагайдачна. Фото: скриншот

Українська акторка Анна Сагайдачна нещодавно народила доньку від свого таємного обранця. Щоправда, заміж за свого коханого зірка серіалу "Кріпосна" досі не вийшла.

В інтерв'ю Славі Дьоміну артистка пояснила, чому вони з батьком дитини не у шлюбі.

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Як зізналася акторка, вони з коханим разом вже понад рік. Але розкривати особистість свого обранця вона не квапиться, бо так їй підказують її почуття.

"Зараз не дуже радіють чужому щастю. Багато людей зосереджені на своєму горі, на своїй біді, бо у кожного вона є. А це моє життя, і я от на цей час прийняла таке рішення, що не хочу це публікувати, що ось ми тут такі щасливі, ось ми тут такі... Я не забобонна, але мені так відчулося, я не можу це пояснити. Є речі, які я відчуваю, що зараз треба так", — каже Сагайдачна.

Анна Сагайдачна з коханим. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Поспішати вступати в офіційні стосунки акторка також не хоче, адже минулого року розлучилася зі своїм колишнім чоловіком Євгеном. І хоча нинішній обранець майже одразу покликав Анну заміж, вона вирішила відкласти цей момент.

"Я отримала документ про розлучення, і ми почали зустрічатися. Він одразу сказав, що я тебе шукав все життя. А потім якось запитав: "Чому б не узаконити наші стосунки?" А я щойно розлучилася і сказала: "Давай пізніше, а не так одразу", — поділилася зірка.

Після народження донечки Анна все ж замислюється про весілля, але хоче зробити цей день особливим.

"До заміжжя, думаю, готова. Але не уявляю, в якому це має бути форматі. Не хочеться щось велике, але й не просто піти й розписатися. Хочеться, щоб це була подія", — сказала знаменитість.

Анна Сагайдачна з коханим та донькою. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Нагадаємо, зірка "Кріпосної" розповів про труднощі після повернення з фронту. А також актор "Пліткарки" Ед Вествік вперше став батьком.