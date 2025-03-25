Анна Сагайдачная призналась, почему не вышла замуж за отца своей дочери - фото

Анна Сагайдачная. Фото: скриншот

Украинская актриса Анна Сагайдачная недавно родила дочь от своего тайного избранника. Правда, замуж за своего возлюбленного звезда сериала "Крепостная" до сих пор не вышла.

В интервью Славе Демину артистка объяснила, почему они с отцом ребенка не в браке.

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Как призналась актриса, они с любимым вместе уже больше года. Но раскрывать личность своего избранника она не торопится, потому что так ей подсказывают ее чувства.

"Сейчас не очень радуются чужому счастью. Многие люди сосредоточены на своем горе, на своей беде, потому что у каждого она есть. А это моя жизнь, и я вот на данный момент приняла такое решение, что не хочу это публиковать, что вот мы здесь такие счастливые, вот мы здесь такие... Я не суеверная, но мне так почувствовалось, я не могу это объяснить. Есть вещи, которые я чувствую, что сейчас надо так", — говорит Сагайдачная.

Анна Сагайдачная с возлюбленным. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Спешить вступать в официальные отношения актриса также не хочет, ведь в прошлом году развелась со своим бывшим мужем Евгением. И хотя нынешний избранник почти сразу позвал Анну замуж, она решила отложить этот момент.

"Я получила документ о разводе, и мы начали встречаться. Он сразу сказал, что я тебя искал всю жизнь. А потом как-то спросил: "Почему бы не узаконить наши отношения?" А я только что развелась и сказала: "Давай позже, а не так сразу", — поделилась звезда.

После рождения дочери Анна все же задумывается о свадьбе, но хочет сделать этот день особенным.

"К замужеству, думаю, готова. Но не представляю, в каком это должно быть формате. Не хочется что-то большое, но и не просто пойти и расписаться. Хочется, чтобы это было событие", — сказала знаменитость.

Анна Сагайдачная с возлюбленным и дочкой. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Напомним, звезда "Крепостной" рассказал о трудностях после возвращения с фронта. А также актер "Сплетницы" Эд Вествик впервые стал отцом.