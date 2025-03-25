Ед Вествік вперше став батьком і показав сина — фото

Ед Вествік. Фото: instagram.com/edwestwick

Британський актор Ед Вествік, відомий за роллю Чака Баса у серіалі "Пліткарка", вперше став батьком. Обраниця знаменитості, модель Емі Джексон, народила хлопчика.

Радісною новиною подружжя поділилося із шанувальниками в Instagram.

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Ед Вествік вперше став батьком

37-річний актор та його дружина поділилися щасливими кадрами разом із новонародженим малюком. У пари народився син, якого вони назвали Оскар Олександр. Поки що пара не стала ділитися подробицями про народження малюка та розкривати, коли саме він з'явився на світ.

Ед Вествік із сином. Фото: instagram.com/edwestwick

На зворушливих чорно-білих фото Ед та Емі ніжно притуляли до себе синочка. Хлопчик мило спав на руках у батьків, загорнутий у ковдру з його ім'ям.

Ед Вествік з дружиною та сином. Фото: instagram.com/edwestwick

"Ласкаво просимо у світ, хлопчику. Оскар Олександр Вествік", — написали новоспечені батьки.

Дружина Еда Вествіка із сином. Фото: instagram.com/edwestwick

Зазначимо, що 33-річна Емі також має п'ятирічного сина від першого шлюбу, а ось для Вествіка син Оскар став первістком.

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