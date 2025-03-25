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Зірка "Пліткарки" вперше став батьком — фото

25 березня 2025 10:34
Марія Коваленко - Редактор
Ед Вествік вперше став батьком і показав сина — фото
Ед Вествік. Фото: instagram.com/edwestwick
Марія Коваленко - Редактор

Британський актор Ед Вествік, відомий за роллю Чака Баса у серіалі "Пліткарка", вперше став батьком. Обраниця знаменитості, модель Емі Джексон, народила хлопчика.

Радісною новиною подружжя поділилося із шанувальниками в Instagram.

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Ед Вествік вперше став батьком

37-річний актор та його дружина поділилися щасливими кадрами разом із новонародженим малюком. У пари народився син, якого вони назвали Оскар Олександр. Поки що пара не стала ділитися подробицями про народження малюка та розкривати, коли саме він з'явився на світ.

Ед Вествік став батьком - фото
Ед Вествік із сином. Фото: instagram.com/edwestwick

На зворушливих чорно-білих фото Ед та Емі ніжно притуляли до себе синочка. Хлопчик мило спав на руках у батьків, загорнутий у ковдру з його ім'ям.

Ед Вествік показав сина - фото
Ед Вествік з дружиною та сином. Фото: instagram.com/edwestwick

"Ласкаво просимо у світ, хлопчику. Оскар Олександр Вествік", — написали новоспечені батьки.

Емі Джексон з сином - фото
Дружина Еда Вествіка із сином. Фото: instagram.com/edwestwick

Зазначимо, що 33-річна Емі також має п'ятирічного сина від першого шлюбу, а ось для Вествіка син Оскар став первістком.

Раніше ми писали, що Анна Кошмал здивувала появою на сцені через тиждень після пологів. А також Дженніфер Еністон заскочили на побаченні з відомим голлівудським актором.

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