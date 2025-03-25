Ед Вествік вперше став батьком і показав сина — фото

Зірка "Пліткарки" вперше став батьком — фото
Британський актор Ед Вествік, відомий за роллю Чака Баса у серіалі "Пліткарка", вперше став батьком. Обраниця знаменитості, модель Емі Джексон, народила хлопчика.
Радісною новиною подружжя поділилося із шанувальниками в Instagram.
Ед Вествік вперше став батьком
37-річний актор та його дружина поділилися щасливими кадрами разом із новонародженим малюком. У пари народився син, якого вони назвали Оскар Олександр. Поки що пара не стала ділитися подробицями про народження малюка та розкривати, коли саме він з'явився на світ.
На зворушливих чорно-білих фото Ед та Емі ніжно притуляли до себе синочка. Хлопчик мило спав на руках у батьків, загорнутий у ковдру з його ім'ям.
"Ласкаво просимо у світ, хлопчику. Оскар Олександр Вествік", — написали новоспечені батьки.
Зазначимо, що 33-річна Емі також має п'ятирічного сина від першого шлюбу, а ось для Вествіка син Оскар став первістком.
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