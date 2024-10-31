Зірка "Пліткарки" Ед Вествік стане батьком - фото

Ед Вествік з дружиною. Фото: instagram.com/edwestwick

Зірка серіалу "Пліткарка" Ед Вествік та його дружина, модель Емі Джексон, чекають на поповнення в родині. Обраниця актора вагітна.

Радісною звісткою пара поділилася в Instagram.

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Ед Вествік та Емі Джексон чекають на дитину

Повідомити таку важливу новину своїм шанувальникам зіркове подружжя вирішило у дуже лаконічний спосіб.

Ед та Емі поділилася кадрами, на яких добре видно округлий животик моделі. Світлини пара залишила без підпису.

Ед Вествік та Емі Джексон. Фото: instagram.com/edwestwick

Пара влаштувала затишну фотосесію просто неба на заході сонця. Щасливе подружжя невимушено позувало у кадрі, танцювало та усміхалося одне одному.

Ед Вествік та його дружина. Фото: instagram.com/edwestwick

Емі Джексон та Ед Вествік. Фото: instagram.com/edwestwick

Для знімань Емі обрала ніжну сукню молочного кольору, яка підкреслила її цікаве положення. Ед з'явився у кадрі у чорний штанах та білій футболці.

Ед Вествік та Емі Джексон чекають на дитину. Фото: instagram.com/edwestwick

Ед Вествік та Емі Джексон разом уже три роки. У серпні 2024 року пара зіграла розкішне весілля в Італії. Цей шлюб став першим в особистому житті як Вествіка, так і Джексон.

Також відомо, що модель має п'ятирічного сина від попередніх стосунків з британським бізнесменом.

Нагадаємо, Іраклі Макацарія та його дружина розсекретили стать другої дитини.

Раніше Кайлі Дженнер відверто розповіла про першу вагітність у 19 років.