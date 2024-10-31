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Зірка "Пліткарки" Ед Вествік вперше стане батьком

31 жовтня 2024 16:16
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор
Зірка "Пліткарки" Ед Вествік стане батьком - фото
Ед Вествік з дружиною. Фото: instagram.com/edwestwick
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор

Зірка серіалу "Пліткарка" Ед Вествік та його дружина, модель Емі Джексон, чекають на поповнення в родині. Обраниця актора вагітна.

Радісною звісткою пара поділилася в Instagram

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Повідомити таку важливу новину своїм шанувальникам зіркове подружжя вирішило у дуже лаконічний спосіб. 

Ед та Емі поділилася кадрами, на яких добре видно округлий животик моделі. Світлини пара залишила без підпису.

Ед Вествік та Емі Джексон
Ед Вествік та Емі Джексон. Фото: instagram.com/edwestwick

Пара влаштувала затишну фотосесію просто неба на заході сонця. Щасливе подружжя невимушено позувало у кадрі, танцювало та усміхалося одне одному.

Ед Вествік та його дружина
Ед Вествік та його дружина. Фото: instagram.com/edwestwick
Емі Джексон та Ед Вествік
Емі Джексон та Ед Вествік. Фото: instagram.com/edwestwick

Для знімань Емі обрала ніжну сукню молочного кольору, яка підкреслила її цікаве положення. Ед з'явився у кадрі у чорний штанах та білій футболці.

Ед Вествік та Емі Джексон чекають на дитину
Ед Вествік та Емі Джексон чекають на дитину. Фото: instagram.com/edwestwick

Ед Вествік та Емі Джексон разом уже три роки. У серпні 2024 року пара зіграла розкішне весілля в Італії. Цей шлюб став першим в особистому житті як Вествіка, так і Джексон.

Також відомо, що модель має п'ятирічного сина від попередніх стосунків з британським бізнесменом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ed Westwick (@edwestwick)

 Нагадаємо, Іраклі Макацарія та його дружина розсекретили стать другої дитини.

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серіал вагітність особисте життя закордонні зірки діти

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