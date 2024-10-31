Зірка "Пліткарки" Ед Вествік стане батьком - фото

Зірка "Пліткарки" Ед Вествік вперше стане батьком
Зірка серіалу "Пліткарка" Ед Вествік та його дружина, модель Емі Джексон, чекають на поповнення в родині. Обраниця актора вагітна.
Радісною звісткою пара поділилася в Instagram.
Ед Вествік та Емі Джексон чекають на дитину
Повідомити таку важливу новину своїм шанувальникам зіркове подружжя вирішило у дуже лаконічний спосіб.
Ед та Емі поділилася кадрами, на яких добре видно округлий животик моделі. Світлини пара залишила без підпису.
Пара влаштувала затишну фотосесію просто неба на заході сонця. Щасливе подружжя невимушено позувало у кадрі, танцювало та усміхалося одне одному.
Для знімань Емі обрала ніжну сукню молочного кольору, яка підкреслила її цікаве положення. Ед з'явився у кадрі у чорний штанах та білій футболці.
Ед Вествік та Емі Джексон разом уже три роки. У серпні 2024 року пара зіграла розкішне весілля в Італії. Цей шлюб став першим в особистому житті як Вествіка, так і Джексон.
Також відомо, що модель має п'ятирічного сина від попередніх стосунків з британським бізнесменом.
Нагадаємо, Іраклі Макацарія та його дружина розсекретили стать другої дитини.
Раніше Кайлі Дженнер відверто розповіла про першу вагітність у 19 років.
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