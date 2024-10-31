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"Холостяк" разом з дружиною розсекретив стать майбутнього малюка

31 жовтня 2024 12:05
Ганна Корешкова - Редактор
Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа чекають на дівчинку
Бізнесмен Іраклі Макацарія із дружиною Лізою Чічуа. Фото: instagram.com/maqatsa/
Ганна Корешкова - Редактор

Грузинський бізнесмен та в минулому герой реаліті "Холостяк" Іраклі Макацарія разом з молодою дружиною Лізою чекають на другу дитину.  Майбутні батьки розсекретили стать малюка.

Відповідне відео він опублікував в Instagram.

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Гендер-паті Іраклі Макацарії та Лізи Чічуа

Подружжя поділилося кадрами із гендер-паті. Закохані обрали для вечірки прості та невимушені образи. Ліза позувала перед камерою у коротенькій білій сукні з розрізами, а Іраклі у світлій сорочці та шортах. Іраклі та Ліза разом з рідними відсвяткували подію біля басейну.

Щоб дізнатися стать другої дитини, подружжя запалило спеціальні кольорові димові шашки. За кілька секунд з них пішов дим рожевого кольору. Іраклі та Ліза чекають на дівчинку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @lizachichuaa

Нагадаємо, у 2021 році Іраклі закохався у 19-річну грузинку Лізу Чічуа, що на 17 років молодша за нього. В цьому ж році Макацарія зробив коханій пропозицію, а у липні вони одружилися. На початку червня 2023 року Іраклі вперше став татом хлопчика Giorgi (Гіоргі).

Раніше ми писали, що зірка студії "Квартал 95" прокоментувала чутки про свою вагітність. А бізнесвумен Кайлі Дженнер зізналась, чи важко їй було народжувати у 19 років.

вагітність закордонні зірки дитина Іраклі Макацарія діти

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12:29 В Одесі деколонізували фунікулер — є нюанс

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