Иракли Макацария и Лиза Чичуа ждут девочку

Бизнесмен Иракли Макацария с женой Лизой Чичуа. Фото: instagram.com/maqatsa/

Грузинский бизнесмен и в прошлом герой реалити "Холостяк" Иракли Макацария вместе с молодой женой Лизой ждут второго ребенка. Будущие родители рассекретили пол малыша.

Соответствующее видео он опубликовал в Instagram.

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Гендер-пати Иракли Макацарии и Лизы Чичуа

Супруги поделились кадрами из гендер-пати. Влюбленные выбрали для вечеринки простые и непринужденные образы. Лиза позировала перед камерой в коротком белом платье с разрезами, а Иракли в светлой рубашке и шортах. Иракли и Лиза вместе с родными отпраздновали событие у бассейна.

Чтобы узнать пол второго ребенка, супруги зажгли специальные цветные дымовые шашки. Через несколько секунд из них пошел дым розового цвета. Иракли и Лиза ждут девочку.

Напомним, в 2021 году Иракли влюбился в 19-летнюю грузинку Лизу Чичуа, которая на 17 лет младше его. В этом же году Макацария сделал любимое предложение, а в июле они поженились. В начале июня 2023 года Иракли впервые стал папой мальчика Giorgi (Гиорги).

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