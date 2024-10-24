Кайлі Дженнер розповіла про першу вагітність

Американська бізнесвумен Кайлі Дженнер. Фото: instagram/kyliejenner

Телезірка та засновниця Kylie Cosmetics Кайлі Дженнер розповіла про свою першу вагітність 6-річною донькою Стормі. Зірка переживала через те, що її тіло стрімко змінювалось.

Про це пише People.

Читайте також:

Кайлі Дженнер про першу вагітність

Бізнесвумен зізналася, що в 19 років не була готова до того, що вагітність змінить її тіло. Зірка набрала більше 20 кілограмів та не змогла прийняти це.

"Я завагітніла, коли мені було 19. Народження дитини в такому ранньому віці було більш шокуючим, можливо, тому, що я бачила зміни, які відбувалися з моїм тілом — всі ці нові розтяжки і зайва вага, якої у мене не було раніше", — поділилася вона.

Зірка реаліті-шоу також перенесла післяпологову депресію. Проте подруги та сестри її мами були поруч та допомогли їй пройти крізь це випробування.

Кайлі зізналась, що лише у 27 років нарешті стала відчувати себе впевнено і насолоджуватися материнством.

Зірка також виховує сина Ейра Вебстера, який народився у лютому 2022 року.

Кайлі Дженнер із сином Ейром Вебстером. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Нагадаємо, Кайлі Дженнер зізналась, що допомогло їй схуднити. Також вона знялась з дітьми для гламурного глянцю.