Кайли Дженнер рассказала о первой беременности

Американский бизнесвумен Кайли Дженнер. Фото: instagram/kyliejenner

Телезвезда и основательница Kylie Cosmetics Кайли Дженнер рассказала о своей первой беременности 6-летней дочерью Сторми. Звезда переживала из-за того, что ее тело стремительно менялось.

Об этом пишет People.

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Кайли Дженнер о первой беременности

Бизнесвумен призналась, что в 19 лет не была готова к тому, что беременность изменит ее тело. Звезда набрала более 20 кг и не смогла принять это.

"Я забеременела, когда мне было 19. Рождение ребенка в таком раннем возрасте было более шокирующим, возможно потому, что я видела изменения, которые происходили с моим телом — все эти новые растяжки и лишний вес, которого у меня не было раньше", — поделилась она.

Звезда реалити-шоу также перенесла послеродовую депрессию. Однако подруги и сестры ее мамы были рядом и помогли ей пройти через это испытание.

Кайли призналась, что только в 27 лет наконец-то стала чувствовать себя уверенно и наслаждаться материнством.

Звезда также воспитывает сына Эйра Уэбстера, родившегося в феврале 2022 года.

Кайли Дженнер с сыном Эйром Уэбстером. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Напомним, Кайли Дженнер призналась, что помогло ей похудеть. Она снялась с детьми для гламурного глянца.