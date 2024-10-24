Кайли Дженнер рассказала о первой беременности

Кайли Дженнер призналась, трудно ли ей было рожать в 19 лет
Телезвезда и основательница Kylie Cosmetics Кайли Дженнер рассказала о своей первой беременности 6-летней дочерью Сторми. Звезда переживала из-за того, что ее тело стремительно менялось.
Об этом пишет People.
Кайли Дженнер о первой беременности
Бизнесвумен призналась, что в 19 лет не была готова к тому, что беременность изменит ее тело. Звезда набрала более 20 кг и не смогла принять это.
"Я забеременела, когда мне было 19. Рождение ребенка в таком раннем возрасте было более шокирующим, возможно потому, что я видела изменения, которые происходили с моим телом — все эти новые растяжки и лишний вес, которого у меня не было раньше", — поделилась она.
Звезда реалити-шоу также перенесла послеродовую депрессию. Однако подруги и сестры ее мамы были рядом и помогли ей пройти через это испытание.
Кайли призналась, что только в 27 лет наконец-то стала чувствовать себя уверенно и наслаждаться материнством.
Звезда также воспитывает сына Эйра Уэбстера, родившегося в феврале 2022 года.
Напомним, Кайли Дженнер призналась, что помогло ей похудеть. Она снялась с детьми для гламурного глянца.
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