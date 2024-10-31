Звезда "Сплетницы" Эд Вествик станет отцом - фото

Звезда "Сплетницы" Эд Вествик впервые станет отцом
Звезда сериала "Сплетница" Эд Вествик и его жена, модель Эми Джексон, ждут пополнения в семье. Избранница актера беременна.
Радостным известием пара поделилась в Instagram.
Эд Вествик и Эми Джексон ждут ребенка
Сообщить такую важную новость своим поклонникам звездные супруги решили очень лаконичным способом.
Эд и Эми поделилась кадрами, на которых хорошо виден округлый животик модели. Фотографию пара оставила без подписи.
Пара устроила уютную фотосессию под открытым небом на закате. Счастливые супруги непринужденно позировали в кадре, танцевали и улыбались друг другу.
Для съемок Эми выбрала нежное платье молочного цвета, которое подчеркнуло ее интересное положение. Эд появился в кадре в черных брюках и белой футболке.
Эд Вествик и Эми Джексон вместе уже три года. В августе 2024 года пара сыграла роскошную свадьбу в Италии. Этот брак стал первым в личной жизни как Вествика, так и Джексон.
Также известно, что у модели есть пятилетний сын от предыдущих отношений с британским бизнесменом.
Напомним, Иракли Макацария и его жена рассекретили пол второго ребенка.
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