Звезда "Сплетницы" Эд Вествик станет отцом - фото

Эд Вествик с женой. Фото: instagram.com/edwestwick

Звезда сериала "Сплетница" Эд Вествик и его жена, модель Эми Джексон, ждут пополнения в семье. Избранница актера беременна.

Радостным известием пара поделилась в Instagram.

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Сообщить такую важную новость своим поклонникам звездные супруги решили очень лаконичным способом.

Эд и Эми поделилась кадрами, на которых хорошо виден округлый животик модели. Фотографию пара оставила без подписи.

Эд Вествик и Эми Джексон. Фото: instagram.com/edwestwick

Пара устроила уютную фотосессию под открытым небом на закате. Счастливые супруги непринужденно позировали в кадре, танцевали и улыбались друг другу.

Эд Вествик и его жена. Фото: instagram.com/edwestwick

Эми Джексон и Эд Вествик. Фото: instagram.com/edwestwick

Для съемок Эми выбрала нежное платье молочного цвета, которое подчеркнуло ее интересное положение. Эд появился в кадре в черных брюках и белой футболке.

Эд Вествик и Эми Джексон ждут ребенка. Фото: instagram.com/edwestwick

Эд Вествик и Эми Джексон вместе уже три года. В августе 2024 года пара сыграла роскошную свадьбу в Италии. Этот брак стал первым в личной жизни как Вествика, так и Джексон.

Также известно, что у модели есть пятилетний сын от предыдущих отношений с британским бизнесменом.

Напомним, Иракли Макацария и его жена рассекретили пол второго ребенка.

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