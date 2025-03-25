Эд Вествик впервые стал отцом и показал сына — фото

Эд Вествик. Фото: instagram.com/edwestwick

Британский актер Эд Вествик, известный по роли Чака Баса в сериале "Сплетница", впервые стал отцом. Избранница знаменитости, модель Эми Джексон, родила мальчика.

Радостной новостью супруги поделились с поклонниками в Instagram.

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Эд Вествик впервые стал отцом

37-летний актер и его жена поделилась счастливыми кадрами вместе с новорожденным малышом. У пары родился сын, которого они назвали Оскар Александр. Пока что пара не стала делиться подробностями о рождении малыша и раскрывать, когда именно он появился на свет.

Эд Вествик с сыном. Фото: instagram.com/edwestwick

На трогательных черно-белых фото Эд и Эми нужно прижимали к себе сыночка. Мальчик мило спал на руках у родителей, завернутый в одеяло с его именем.

Эд Вествик с женой и сыном. Фото: instagram.com/edwestwick

"Добро пожаловать в мир, мальчик. Оскар Александр Вествик", — написали новоиспеченные родители.

Жена Эда Вествика с сыном. Фото: instagram.com/edwestwick

Отметим, что 33-летняя Эми также имеет пятилетнего сына от первого брака, а вот для Вествика сын Оскар стал первенцем.

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