Олександр Печериця розповів про труднощі після повернення з фронту — фото

Олександр Печериця. Фото: instagram.com/oleksandr_pecheritsya

Український актор Олександр Печериця з перших днів повномасштабної війни приєднався до ЗСУ, але нещодавно звільнився за сімейними обставинами. Зірка серіалу "Кріпосна" розповів, як проходить його адаптація до цивільного життя після служби на фронті.

Подробицями актор поділився в інтерв'ю kp.ua.

Читайте також:

Олександр Печериця розповів, як звикає до цивільного життя

Півтора року служби неабияк вплинули на актора, тож повернення до звичайного життя у тилу стало для нього своєрідним випробуванням.

"Одна з головних думок — чого я тут, коли всі там. На фронті тільки й розмов що про армію, виживання, амуніцію… А тут абсолютно інше життя — і це складно", — поділився Олександр.

За словами актора, багато військових, коли повертаються до мирного життя, потребують психологічної реабілітації. Печериця наголошує, що навіть коли людина на перший погляд має здоровий вигляд, іноді всередині вона може боротися із серйозними переживаннями.

Актор Олександр Печериця. Фото: instagram.com/oleksandr_pecheritsya

"Людина повертається, живе собі, в неї нічого не болить, вона ні на що не скаржиться, але психологічно має пройти реабілітація. Всі психологічні програми — це не аби щось! Всім, хто повертається, треба не гребувати цим, не відмовлятися. У цьому немає нічого поганого чи сором'язливого. Дехто, буває, каже: та хто це придумав, нащо воно треба, я сам впораюсь. Ні. Є багато речей, які ми самі про себе не знаємо", — каже актор.

Олександр також зізнався, що має певні труднощі після повернення з фронту. Тож Печериця закликає воїнів не нехтувати своїм психологічним станом та не боятися звертатися по допомогу.

"Я досі не можу повноцінно зосередитися і читати книжки. Це частина проблем, пов'язаних із психологічним станом. Тому не гребуйте, хлопці, ідіть, звертайтеся до спеціалістів. Якщо не знаєте, до кого звернутися, звертайтеся до мене, я підкажу", — закликає актор.

Нагадаємо, зірка "Надприродного" позбувся своєї Tesla через висловлювання Маска про Україну. Також голлівудська акторка Шерон Стоун підтримала українське мистецтво.