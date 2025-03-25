Александр Печерица рассказал о трудностях после возвращения с фронта — фото

Александр Печерица. Фото: instagram.com/oleksandr_pecheritsya

Украинский актер Александр Печерица с первых дней полномасштабной войны присоединился к ВСУ, но недавно уволился по семейным обстоятельствам. Звезда сериала "Крепостная" рассказал, как проходит его адаптация к гражданской жизни после службы на фронте.

Подробностями актер поделился в интервью kp.ua.

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Полтора года службы изрядно повлияли на актера, поэтому возвращение к обычной жизни в тылу стало для него своеобразным испытанием.

"Одна из главных мыслей — почему я здесь, когда все там. На фронте только и разговоров, что об армии, выживании, амуниции... А здесь совершенно другая жизнь — и это сложно", — поделился Александр.

По словам актера, многие военные, когда возвращаются к мирной жизни, нуждаются в психологической реабилитации. Печерица отмечает, что даже когда человек на первый взгляд имеет здоровый вид, иногда внутри он может бороться с серьезными переживаниями.

Актер Александр Печерица. Фото: instagram.com/oleksandr_pecheritsya

"Человек возвращается, живет себе, у него ничего не болит, он ни на что не жалуется, но психологически должна пройти реабилитация. Все психологические программы — это не абы что! Всем, кто возвращается, надо не гнушаться этим, не отказываться. В этом нет ничего плохого или застенчивого. Некоторые, бывает, говорят: да кто это придумал, зачем оно надо, я сам справлюсь. Нет. Есть много вещей, которые мы сами о себе не знаем", — говорит актер.

Александр также признался, что у него есть определенные трудности после возвращения с фронта. Поэтому Печерица призывает воинов не пренебрегать своим психологическим состоянием и не бояться обращаться за помощью.

"Я до сих пор не могу полноценно сосредоточиться и читать книги. Это часть проблем, связанных с психологическим состоянием. Поэтому не гнушайтесь, ребята, идите, обращайтесь к специалистам. Если не знаете, к кому обратиться, обращайтесь ко мне, я подскажу", — призывает актер.

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