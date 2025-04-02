Одного разу в Голлівуді — Бред Пітт зніметься у сиквелі фільму Тарантіно

Бред Пітт. Фото: instagram.com/onceinhollywood

Американський актор Бред Пітт повернеться до ролі Кліффа Бута, яка принесла йому першу статуетку "Оскар" 2019 року. Режисер Девід Фінчер зніме сиквел "Одного разу в... Голлівуді" за сценарієм Квентіна Тарантіно спеціально для Netflix.

Про це повідомив The Playlist.

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Вийде сиквел "Одного разу в... Голлівуді"

Чутки про те, що Фінчер візметься за нову частину гучного фільму з'явилися після CinemaCon, який відбувся 1 квітня у Лас-Вегасі. Спершу у мережі фанати сприйняли це за жарт до Дня сміху, але згодом Variety підтвердили інформацію.

Тож, тепер Бред Пітт офіційно повернеться до ролі каскадера Кліффа Бута. Спершу, очікувалося, що актор зіграє цю роль у 10-му і останньому фільмі Тарантіно "Кінокритик", але режисер змінив плани.

Бред Пітт у фільмі "Одного разу в... Голлвуді". Фото: instagram.com/onceinhollywood

"Одного разу в... Голлівуді" був випущений компанією Sony Pictures 2019 року, але тепер за справу візьмуться Netflix. Як стало відомо, права на фільм повернулися Тарантіно, а він своєю чергою продав їх стримінгу за чималу суму.

Отже, тепер на глядачів чекає сиквел від Фінчера, а Тарантіно стане автором сценарію. За попередньою інформацією, знімання фільму почнуться вже цього літа. Наразі невідомо, чи повернуться до своїх ролей інші зірки "Одного разу в... Голлівуді" Марго Роббі та Леонардо Ді Капріо.

Нагадаємо, Кіану Рівз офіційно повернеться до ролі Джона Віка в новому фільмі франшизи. А також ми розказували про 5 найкращих фільмів Квентіна Тарантіно.