Однажды в Голливуде - Брэд Питт снимется в сиквеле фильма Тарантино

Брэд Питт. Фото: instagram.com/onceinhollywood

Американский актер Брэд Питт вернется к роли Клиффа Бута, которая принесла ему первую статуэтку "Оскар" в 2019 году. Режиссер Дэвид Финчер снимет сиквел "Однажды в... Голливуде" по сценарию Квентина Тарантино специально для Netflix.

Об этом сообщил The Playlist.

Читайте также:

Выйдет сиквел "Однажды в... Голливуде"

Слухи о том, что Финчер возьмется за новую часть нашумевшего фильма появились после CinemaCon, который состоялся 1 апреля в Лас-Вегасе. Сначала в сети фанаты восприняли это как шутку ко Дню смеха, но впоследствии Variety подтвердили информацию.

Итак, теперь Брэд Питт официально вернется к роли каскадера Клиффа Бута. Сначала ожидалось, что актер сыграет эту роль в 10-м и последнем фильме Тарантино "Кинокритик", но режиссер изменил планы.

Брэд Питт в фильме "Однажды в... Голлвуде". Фото: instagram.com/onceinhollywood

"Однажды в... Голливуде" был выпущен компанией Sony Pictures в 2019 году, но теперь за дело возьмутся Netflix. Как стало известно, права на фильм вернулись Тарантино, а он в свою очередь продал их стримингу за немалую сумму.

Так что теперь зрителей ждет сиквел от Финчера, а Тарантино станет автором сценария. По предварительной информации, съемки фильма начнутся уже этим летом. Пока неизвестно, вернутся ли к своим ролям другие звезды "Однажды в... Голливуде" Марго Робби и Леонардо Ди Каприо.

Напомним, Киану Ривз официально вернется к роли Джона Уика в новом фильме франшизы. А также мы делились 5 лучших фильмов Квентина Тарантино.