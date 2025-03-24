Жерар Депардьє. Фото: Reuters

Скандальний французький актор Жерар Депардьє постане перед судом у Парижі. Зірку кіно звинувачують у сексуальних домаганнях до жінок.

Про це пише The Guardian.

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Проти 76-річного актора висунули звинувачення у сексуальному домаганні до жінок на зніманнях фільму "Зелені віконниці" 2021 року. 34-річна асистентка режисера та 54-річна художниця-декораторка заявили про харасмент з боку зірки на знімальному майданчику.

Спершу суд над актором був запланований на жовтень минулого року, але був відкладений через поганий стан здоров'я Депардьє. Тоді його адвокат Жеремі Ассус заявив, що знаменитість переніс чотириразове шунтування серця та загострення діабету через стрес, пов'язаний з майбутнім судовим процесом.

Актор Жерар Депардьє. Фото: Wikipedia

Попри те, що аналогічні звинувачення висунули й інші жінки, це перший судовий процес, в якому Депардьє візьме участь. Скандальний актор досі не визнає своєї провини та назвав усі обвинувачення в його бік "самосудом", який вчинили у ЗМІ.

"Я ніколи не був насильником, ніколи не принижував і ніколи не ображав жінок", — казав путініст у відкритому листі газеті Le Figaro 2023 року.

Раніше видання журналістських розслідувань Mediapart оприлюднило свідчення близько 20 жінок, які звинуватили Депардьє у зловживаннях і неналежній поведінці. Але, як стало відомо, декілька зі справ було закрито через те, що минув час для судового переслідування.

Офіційне розслідування розпочалося 2020 року, коли акторка Шарлотта Арнольд заявила, що Депардьє двічі намагався напасти на неї 2018 року під час перебування у його будинку в Парижі.

Зазначимо, що Депрадьє є прихильником РФ та російського диктатора Володимира Путіна. 2013 року актор отримав громадянство країни-агресора. В Україні путініст перебуває в "чорному списку".

Нагадаємо, відомого голлівудського режисера звинувачують у шахрайстві на 11 млн доларів. Також ми писали, що скандальний режисер Білоус повернувся до роботи в театрі.