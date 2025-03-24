Жерар Депардье. Фото: Reuters

Скандальный французский актер Жерар Депардье предстанет перед судом в Париже. Звезду кино обвиняют в сексуальных домогательствах к женщинам.

Об этом пишет The Guardian.

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Жерар Депардье предстанет перед судом за домогательства

Против 76-летнего актера выдвинули обвинения в сексуальном домогательстве к женщинам на съемках фильма "Зеленые ставни" 2021 года. 34-летняя ассистентка режиссера и 54-летняя художница-декоратор заявила о харассменте со стороны звезды на съемочной площадке.

Сначала суд над актером был запланирован на октябрь прошлого года, но был отложен из-за плохого состояния здоровья Депардье. Тогда его адвокат Жереми Ассус заявил, что знаменитость перенес четырехкратное шунтирование сердца и обострение диабета из-за стресса, связанного с предстоящим судебным процессом.

Актер Жерар Депардье. Фото: Wikipedia

Несмотря на то, что аналогичные обвинения выдвинули и другой женщине, это первый судебный процесс, в котором Депардье примет участие. Скандальный актер до сих пор не признает своей вины и назвал все обвинения в его сторону "самосудом", который совершили в СМИ.

"Я никогда не был насильником, никогда не унижал и никогда не оскорблял женщин", — говорил путинист в открытом письме газете Le Figaro в 2023 году.

Раньше издание журналистских расследований Mediapart обнародовало показания около 20 женщин, которые обвинили Депардье в злоупотреблениях и неподобающем поведении. Но, как стало известно, несколько из дел были закрыты из-за того, что прошло время для судебного преследования.

Официальное расследование началось в 2020 году, когда актриса Шарлотта Арнольд заявила, что Депардье дважды пытался напасть на нее в 2018 году во время пребывания в его доме в Париже.

Отметим, что Депрадье является сторонником РФ и российского диктатора Владимира Путина. В 2013 году актер получил гражданство страны-агрессора. В Украине путинист находится в "черном списке".

Напомним, известного голливудского режиссера обвиняют в мошенничестве на 11 млн долларов. Также мы писали, что скандальный режиссер Белоус вернулся к работе в театре.