Дмитрий Ярошенко объяснил, почему сбежал за границу во время войны - фото

Дмитрий Ярошенко. Фото: facebook.com/yaroshenkodi

Украинский актер Дмитрий Ярошенко, который во время полномасштабной войны уехал из Украины, подтвердил, что действительно до сих пор находится за границей. Звезда фильма "Запрещенный" объяснил, почему не вернулся на родину.

Актер высказал свою позицию "Суспільне Культура".

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О том, что артист покинул страну во время войны и не вернулся, рассказал продюсер Игорь Кондратюк. Вместе с Ярошенко он работал над фильмом "В зените", но сейчас проект остановился. По словам продюсера, актер выехал за разрешением Минкульта, но не захотел возвращаться из-за страха мобилизации.

В свою защиту Ярошенко отметил, что приостановление съемок фильма произошло не из-за его отсутствия, а из-за боевых действий в Украине, "что само по себе является объективным фактором для приостановления съемочного процесса".

Свой выезд за границу актер объяснил тем, что еще до начала полномасштабной войны получил приглашение принять участие в "важном международном проекте в Европе". По словам Ярошенко, он должен был поехать еще в марте 2022 года, но смог покинуть страну только в сентябре.

Актер Дмитрий Ярошенко. Фото: facebook.com/yaroshenkodi

"Из-за отсутствия гарантий безопасности в Украине, сроков и шокирующих событий, пришлось принять решение о принятии убежища в других странах и реализовать текущий, важный проект", — сказал Ярошенко.

Кроме того, как отметил актер, в течение всего этого времени он контактировал с Кондратюком и режиссером фильма в "В зените" Стеколенко, чтобы закончить проект.

"Но, очевидно, что сейчас его реализовать невозможно. Как и многие другие кинопроекты — из-за военного положения в стране и финансовых потребностей на оборону и выживание. Также важно добавить, что люди вообще и артисты по своей природе очень разные. Профессиональные актеры, например, не могут выполнять такие же функции, как и рок-музыканты, или функции артистов других жанров и профессий, но они им могут служить, и действительно лучше это делать в настроении без корыстного преданного любовного служения", — добавил Ярошенко.

Напомним, Жан-Клод Ван Дам стал фигурантом дела о торговле людьми в Румынии. А также стало известно, что звезда фильма "Анора" попал в базу "Миротворец".