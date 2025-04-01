Марк Ейдельштейн потрапив до бази Миротворець — подробиці

Марк Ейдельштейн. Фото: Reuters

Російський актор Марк Ейдельштейн потрапив до бази "Миротворець". Зірку оскароносного фільму "Анора" внесли до списку через порушення закону про перетин держкордону України.

Про це свідчить публікація на сайті "Миротворець".

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Марка Ейдельштейна внесли до бази "Миротворець"

23-річного актора звинувачують у замаху на суверенітет і територіальну цілісність України. Неодноразово Ейдельштейн порушував український державний кордон для того, щоб потрапити на тимчасово окуповані РФ території.

Зокрема, 2021 року актор брав участь у зніманнях фільму "Страна Саша", які відбувалися у Криму. Таким чином, Ейдельштейн брав участь у спробах легалізації окупації півострова російськими загарбниками, а також провадив незаконну комерційну діяльність на окупованій території.

Зазначимо, що колега Ейдельштейна за фільмом "Анора", російський актор Юрій Борисов, також є учасником бази "Миротворець".

Нагадаємо, на міжнародному кінофестивалі у Бельгії скасували показ фільму про росіян на війні. А також СБУ повідомила підозру зірці серіалу "Кадети".