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Зірка оскароносної "Анори" потрапив до бази "Миротворець"

1 квітня 2025 15:04
Марія Коваленко - Редактор
Марк Ейдельштейн потрапив до бази Миротворець — подробиці
Марк Ейдельштейн. Фото: Reuters
Марія Коваленко - Редактор

Російський актор Марк Ейдельштейн потрапив до бази "Миротворець". Зірку оскароносного фільму "Анора" внесли до списку через порушення закону про перетин держкордону України.

Про це свідчить публікація на сайті "Миротворець".

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23-річного актора звинувачують у замаху на суверенітет і територіальну цілісність України. Неодноразово Ейдельштейн порушував український державний кордон для того, щоб потрапити на тимчасово окуповані РФ території.

Зокрема, 2021 року актор брав участь у зніманнях фільму "Страна Саша", які відбувалися у Криму. Таким чином, Ейдельштейн брав участь у спробах легалізації окупації півострова російськими загарбниками, а також провадив незаконну комерційну діяльність на окупованій території.

Зазначимо, що колега Ейдельштейна за фільмом "Анора", російський актор Юрій Борисов, також є учасником бази "Миротворець".

Нагадаємо, на міжнародному кінофестивалі у Бельгії скасували показ фільму про росіян на війні. А також СБУ повідомила підозру зірці серіалу "Кадети".

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