Фільм Russians at War заборонили на кінофестивалі у Бельгії — фото

Фільм "Росіяни на війні". Фото: кадр з фільму

Відомий міжнародний кінофестиваль DOCVILLE скасував показ пропагандистського фільму "Росіяни на війні" (Russians at War). Організатори відмовилися від показу скандальної стрічки завдяки втручанню українського посольства у Бельгії.

Про це повідомляє МЗС Україні.

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У рамках документального фестивалю у Льовені мав відбутися показ стрічки російської режисерки Анастасії Трофімової. У ньому російських солдатів показали як "жертв обставин". При цьому замовчуючи їхню відповідальність за воєнні злочини — вбивства, тортури, зґвалтування, мародерство та примусову депортацію дітей.

Однак посольство України вчасно звернулося до федерального уряду, влади регіону Фландрія, а також до керівництва фестивалю DOCVILLE та Льовенського Католицького університету, з проханням про скасування показу. Зрештою організатори події прислухалися до української сторони та виключили пропагандистську стрічку зі своєї програми.

"Демонстрація таких фільмів — це частина російської інформаційної війни, спрямованої на виправдання своєї агресії проти України. Російській пропаганді немає місця на культурних платформах", — зауважили у МЗС України.

Нагадаємо, новий фільм оскароносного українського режисера Мстислава Чернова переміг на престижному кінофестивалі. Також ми писали, що стрічка "Довбуш" отримала нагороду від президента.