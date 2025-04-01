Фільм Russians at War заборонили на кінофестивалі у Бельгії — фото

На відомому фестивалі скасували показ фільму росіян про війну
Відомий міжнародний кінофестиваль DOCVILLE скасував показ пропагандистського фільму "Росіяни на війні" (Russians at War). Організатори відмовилися від показу скандальної стрічки завдяки втручанню українського посольства у Бельгії.
Про це повідомляє МЗС Україні.
На DOCVILLE скасували показ фільму про росіян на війні
У рамках документального фестивалю у Льовені мав відбутися показ стрічки російської режисерки Анастасії Трофімової. У ньому російських солдатів показали як "жертв обставин". При цьому замовчуючи їхню відповідальність за воєнні злочини — вбивства, тортури, зґвалтування, мародерство та примусову депортацію дітей.
Однак посольство України вчасно звернулося до федерального уряду, влади регіону Фландрія, а також до керівництва фестивалю DOCVILLE та Льовенського Католицького університету, з проханням про скасування показу. Зрештою організатори події прислухалися до української сторони та виключили пропагандистську стрічку зі своєї програми.
"Демонстрація таких фільмів — це частина російської інформаційної війни, спрямованої на виправдання своєї агресії проти України. Російській пропаганді немає місця на культурних платформах", — зауважили у МЗС України.
Нагадаємо, новий фільм оскароносного українського режисера Мстислава Чернова переміг на престижному кінофестивалі. Також ми писали, що стрічка "Довбуш" отримала нагороду від президента.
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