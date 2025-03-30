Фільм 2000 метрів до Андріївки переміг на CPH:DOX 2025 — фото

Фільм "2000 метрів до Андріївки". Фото: кадр з фільму

Оскароносний український режисер Мстислав Чернов отримав престижну нагороду за свій новий фільм. Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала приз на Міжнародному фестивалі документального кіно (CPH:DOX 2025) у Копенгагені.

Про це йдеться на сайті фестивалю.

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Нова документальна стрічка від режисера "20 днів у Маріуполі" отримала головну нагороду фестивалю в номінації F:ACT AWARD. Щороку премія присвоюється за підтримки International Media Support (IMS) та Данської спілки журналістів і відзначає фільми, що поєднують документалістику та журналістські розслідування.

Чернов отримав не лише відзнаку, а й грошову винагороду у розмірі 5000 євро.

Фільм "2000 метрів до Андріївки" отримав премію CPH:DOX 2025. Фото: instagram.com/cphdox

Документальна стрічка розповідає про контрнаступ Сил оборони України біля населеного пункту Андріївка, неподалік від Бахмута. Режисер фільму разом зі своєю командою слідував за бійцями Третьої ОДШБр та задокументував те, як наші воїни звільняли населений пункт від російських окупантів.

Над створенням фільму разом із Черновим працювали оператор Олександр Бабенко та продюсерки Мішель Мізнер і Рейні Аронсон-Рат, які раніше також отримали "Оскар" за документальну стрічку "20 днів у Маріуполі". Саундтрек до картини написав дворазовий лауреат премії "Ґреммі" — композитор і музичний продюсер Сем Слейтер.

Нагадаємо, історичний бойовик "Довбуш" отримав престижну нагороду. Також стало відомо, хто буде ведучим церемонії "Оскар-2026".