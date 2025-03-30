Фильм 2000 метров до Андреевки победил на CPH:DOX 2025 — фото

Новый фильм оскароносного Чернова получил престижную награду
Оскароносный украинский режиссер Мстислав Чернов получил престижную награду за свой новый фильм. Лента "2000 метров до Андреевки" получила приз на Международном фестивале документального кино (CPH:DOX 2025) в Копенгагене.
Об этом говорится на сайте фестиваля.
Фильм "2000 метров до Андреевки" победил на CPH:DOX 2025
Новая документальная лента от режиссера "20 дней в Мариуполе" получила главную награду фестиваля в номинации F:ACT AWARD. Ежегодно премия присваивается при поддержке International Media Support (IMS) и Датского союза журналистов и отмечает фильмы, сочетающие документалистику и журналистские расследования.
Чернов получил не только награду, но и денежное вознаграждение в размере 5 тысяч евро.
Документальная лента рассказывает о контрнаступлении Сил обороны Украины возле населенного пункта Андреевка, недалеко от Бахмута. Режиссер фильма вместе со своей командой следовал за бойцами Третьей ОДШБр и задокументировал то, как наши воины освобождали населенный пункт от российских оккупантов.
Над созданием фильма вместе с Черновым работали оператор Александр Бабенко и продюсеры Мишель Мизнер и Рейни Аронсон-Рат, которые ранее также получили "Оскар" за документальную ленту "20 дней в Мариуполе". Саундтрек к картине написал двукратный лауреат премии "Грэмми" — композитор и музыкальный продюсер Сэм Слейтер.
Напомним, исторический боевик "Довбуш" получил престижную награду. Также стало известно, кто будет ведущим церемонии "Оскар-2026".
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