Фильм 2000 метров до Андреевки победил на CPH:DOX 2025 — фото

Фильм "2000 метров до Андреевки". Фото: кадр из фильма

Оскароносный украинский режиссер Мстислав Чернов получил престижную награду за свой новый фильм. Лента "2000 метров до Андреевки" получила приз на Международном фестивале документального кино (CPH:DOX 2025) в Копенгагене.

Об этом говорится на сайте фестиваля.

Читайте также:

Фильм "2000 метров до Андреевки" победил на CPH:DOX 2025

Новая документальная лента от режиссера "20 дней в Мариуполе" получила главную награду фестиваля в номинации F:ACT AWARD. Ежегодно премия присваивается при поддержке International Media Support (IMS) и Датского союза журналистов и отмечает фильмы, сочетающие документалистику и журналистские расследования.

Чернов получил не только награду, но и денежное вознаграждение в размере 5 тысяч евро.

Фильм "2000 метров до Андреевки" получил премию CPH:DOX 2025. Фото: instagram.com/cphdox

Документальная лента рассказывает о контрнаступлении Сил обороны Украины возле населенного пункта Андреевка, недалеко от Бахмута. Режиссер фильма вместе со своей командой следовал за бойцами Третьей ОДШБр и задокументировал то, как наши воины освобождали населенный пункт от российских оккупантов.

Над созданием фильма вместе с Черновым работали оператор Александр Бабенко и продюсеры Мишель Мизнер и Рейни Аронсон-Рат, которые ранее также получили "Оскар" за документальную ленту "20 дней в Мариуполе". Саундтрек к картине написал двукратный лауреат премии "Грэмми" — композитор и музыкальный продюсер Сэм Слейтер.

Напомним, исторический боевик "Довбуш" получил престижную награду. Также стало известно, кто будет ведущим церемонии "Оскар-2026".