Фільм 2000 метрів до Андріївки переміг на Sundance — ексклюзивний коментар Мстислава Чернова

Олександр Бабенко та Мстислав Чернов. Фото: instagram.com/mstyslav.chernov

Оскароносний український режисер Мстислав Чернов отримав престижну нагороду за новий фільм "2000 метрів до Андріївки". Документальна стрічка перемогла на кінофестивалі Sundance Film Festival.

Про це з місця події повідомила журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Стрічка стала другим повнометражним фільмом Чернова після "20 днів у Маріуполі", який отримав статуетку "Оскар". В основі сюжету контрнаступ Сил оборони України біля населеного пункту Андріївка, неподалік від Бахмуту. Команда фільму слідувала за військовими Третьої ОДШБр, які звільняли село від російських окупантів.

На фестивалі Sundance Чернов та його команда отримали нагороду у номінації "Режисура: Світове документальне кіно".

Фільм "2000 метрів до Андріївки" переміг на Sundance. Фото: instagram.com/sundanceorg

У коментарі Новини.LIVE режисер зізнався, що не сподівався на перемогу, адже зараз у світі поступово згасає інтерес до війни в Україні. Однак Чернов впевнений, що цього року світ знову заговорить про українців.

"Ми знаємо, що зараз увага світу приділяється не тільки Україні. Через це українським фільмам набагато важче привертати цю увагу до себе та говорити зі світом. Але мені здається, що цього року, який тільки починається, усі говоритимуть про Україну, всі будуть хотіти знати, що українці відчувають, що вони думають про землю, яку захищають, тому що нас будуть просити її віддати", — поділився режисер.

Чернов сподівається, що фільм про мужність та незламність українських воїнів зможуть побачити якомога більше людей по всьому світу.

"Мені дуже важливо, щоб цей фільм привернув увагу до того, що йдеться не лише про кілометри або милі. Не просто про імена населених пунктів, які були зруйновані Російською Федерацією. Не просто про імена людей, які втратили життя. А про справжніх героїв, про міста і села, які є домом для усіх нас. Цей фільм присвячений усім тим, хто захищає землю, яку ми називаємо своїм домом", — сказав режисер.

Разом із Черновим над створенням фільму працював оператор Олександр Бабенко та продюсерки Мішель Мізнер і Рейні Аронсон-Рат, які також отримали "Оскар" за "20 днів у Маріуполі". Саундтрек до стрічки створив дворазовий лауреат премії "Ґреммі", композитор і музичний продюсер Сем Слейтер.

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