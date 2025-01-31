Операція Курськ — фільм про наступ ЗСУ представили у штаб-квартирі НАТО

Презентація фільму "Операція Курськ". Фото: Генштаб ЗСУ

Документальну стрічку "Операція Курськ" представили у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, Бельгія. Фільм розповідає про наступальні дії ЗСУ на Курщині влітку 2024 року.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Під час заходу Військовий представник України при НАТО генерал-майор Сергій Салкуцан наголосив на важливості та унікальності операції ЗСУ на Курщині.

"Вона продемонструвала, що російський режим не має сили встояти, коли Україна чинить реальний тиск", — йдеться у повідомленні Генштабу.

Презентація фільму "Операція Курськ" у Брюсселі. Фото: Генштаб ЗСУ

Документальна стрічка розкриває подробиці наступальної операції на Курському напрямку та містить унікальні кадри з усіма етапами — від розробки стратегії до ведення бою. Окрім того, фільм містить коментарі головних посадових осіб, які відіграли ключову роль у плануванні та проведенні операції, а також свідчення солдатів, сержантів та офіцерів які безпосередньо брали участь у її реалізації.

Кадр з фільму "Операція Курськ". Фото: Генштаб ЗСУ

Стрічка була створена за ініціативи Головного управління комунікацій Збройних Сил України знімальними групами Медіацентру з використанням відеоматеріалів комунікаційних підрозділів бойових бригад.

Нагадаємо, у прокат вийшов фільм про міжнародний легіон ГУР "Одного літа в Україні".

Також ГУР представили документальний фільм про роботу одного зі своїх підрозділів.