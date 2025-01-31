Операция Курск - фильм о наступлении ВСУ представили в штаб-квартире НАТО

Презентация фильма "Операция Курск". Фото: Генштаб ВСУ

Документальную ленту "Операция Курск" представили в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия. Фильм рассказывает о наступательных действиях ВСУ на Курщине летом 2024 года.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Во время мероприятия Военный представитель Украины при НАТО генерал-майор Сергей Салкуцан отметил важность и уникальность операции ВСУ на Курщине.

"Она продемонстрировала, что российский режим не имеет силы устоять, когда Украина оказывает реальное давление", — говорится в сообщении Генштаба.

Презентация фильма "Операция Курск" в Брюсселе. Фото: Генштаб ВСУ

Документальная лента раскрывает подробности наступательной операции на Курском направлении и содержит уникальные кадры со всеми этапами — от разработки стратегии до ведения боя. Кроме того, фильм содержит комментарии главных должностных лиц, сыгравших ключевую роль в планировании и проведении операции, а также свидетельства солдат, сержантов и офицеров, которые непосредственно участвовали в ее реализации.

Кадр из фильма "Операция Курск". Фото: Генштаб ВСУ

Лента была создана по инициативе Главного управления коммуникаций Вооруженных Сил Украины съемочными группами Медиацентра с использованием видеоматериалов коммуникационных подразделений боевых бригад.

Напомним, в прокат вышел фильм о международном легионе ГУР "Однажды летом в Украине".

Также ГУР представили документальный фильм о работе одного из своих подразделений.