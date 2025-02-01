Фильм 2000 метров до Андреевки победил на Sundance — эксклюзивный комментарий Мстислава Чернова

Александр Бабенко и Мстислав Чернов. Фото: instagram.com/mstyslav.chernov

Оскароносный украинский режиссер Мстислав Чернов получил престижную награду за новый фильм "2000 метров до Андреевки". Документальная лента победила на кинофестивале Sundance Film Festival.

Об этом с места события сообщила журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Фильм "2000 метров до Андреевки" победил на Sundance

Лента стала вторым полнометражным фильмом Чернова после "20 дней в Мариуполе", который получил статуэтку "Оскар". В основе сюжета контрнаступление Сил обороны Украины возле населенного пункта Андреевка, недалеко от Бахмута. Команда фильма следовала за военными Третьей ОДШБр, которые освобождали село от российских оккупантов.

На фестивале Sundance Чернов и его команда получила награду в номинации "Режиссура: Мировое документальное кино".

Фильм "2000 метров до Андреевки" победил на Sundance. Фото: instagram.com/sundanceorg

В комментарии Новини.LIVE режиссер признался, что не надеялся на победу, ведь сейчас в мире постепенно угасает интерес к войне в Украине. Однако Чернов уверен, что в этом году мир снова заговорит об украинцах.

"Мы знаем, что сейчас внимание мира уделяется не только Украине. Из-за этого украинским фильмам гораздо труднее привлекать это внимание к себе и говорить с миром. Но мне кажется, что в этом году, который только начинается, все будут говорить об Украине, все будут хотеть знать, что украинцы чувствуют, что они думают о земле, которую защищают, потому что нас будут просить ее отдать",— поделился режиссер.

Чернов надеется, что фильм о мужестве и несокрушимости украинских воинов смогут увидеть как можно больше людей по всему миру.

"Мне очень важно, чтобы этот фильм привлек внимание к тому, что речь идет не только о километрах или милях. Не просто об именах населенных пунктов, которые были разрушены Российской Федерацией. Не просто об именах людей, которые потеряли жизнь. А о настоящих героях, о городах и селах, которые являются домом для всех нас. Этот фильм посвящен всем тем, кто защищает землю, которую мы называем своим домом", — сказал режиссер.

Вместе с Черновым над созданием фильма работал оператор Александр Бабенко и продюсеры Мишель Мизнер и Рейни Аронсон-Рат, которые также получили "Оскар" за "20 дней в Мариуполе". Саундтрек к ленте создал двукратный лауреат премии "Грэмми", композитор и музыкальный продюсер Сэм Слейтер.

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