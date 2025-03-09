Шевченківська премія — фільм Довбуш отримав головну нагороду

Постер фільму "Довбуш". Фото: instagram.com/dovbush_movie

Президент України Володимир Зеленський затвердив лауреатів цьогорічної Національної премії України імені Тараса Шевченка. Одну із нагород отримала історична стрічка "Довбуш".

Відповідний указ було опубліковано на сайті Офісу президента.

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До дня народження поета Тараса Шевченка 9 березня у Національній філармонії України пройшла церемонія нагородження лауреатів премії.

Головну нагороду у номінації "Кіномистецтво" отримали творці історично-пригодницького фільму "Довбуш" — режисер Олесь Санін, кінооператор Сергій Михальчук та композиторка Алла Загайкевич.

Окрім відзнаки, лауреати премії також отримали грошову винагороду у розмірі 484 480 гривень.

Фільм "Довбуш" розповідає про життя найвідомішого ватажка опришків Олекси Довбуша. Події стрічки розгортаються у Карпатах 18 століття, коли гуцули вирішують повстати проти польської шляхти. Прем'єра фільму мала відбутися у травня 2022 року, але через повномасштабне російське вторгнення була перенесена на серпень 2023.

Головні ролі у стрічці виконали Сергій Стрельников, Олексій Гнатковський, Дарія Плахтій та Агата Бузик.

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