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Режисер "Довбуша" зізнався, хто з кінокоманди загинув на війні

12 листопада 2024 21:42
Світлана Заболотна - Редактор
Олесь Санін шокував, скільки членів кінокоманди "Довбуш" загинули на війні — деталі
Український режисер Олесь Санін. Фото: facebook.com/OlesSanin
Світлана Заболотна - Редактор

Український режисер Олесь Санін розповів, що члени команди проєкту "Довбуш" служать у ЗСУ. Чимало з них вже загинули на війні.

Про це митець висловився на міжнародному форумі Центральної і Східної Європи Via Carpatia, який відбувся у Києві. Його цитує видання  "Детектор медіа".

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Олесь Санін заявив, скільки членів команди фільму "Довбуш" загинули

Український режисер Олесь Санін  розповів про подальшу долю членів команди проєкту "Довбуш". Близько 70 служать у ЗСУ, однак вже п'ятеро загинули на полі бою. А ще семеро — вважаються зниклими безвісти.

"Якщо говорити про кінокоманду фільму "Довбуш", то п’ятеро загинули, семеро зникли безвісти, 70 зараз служать у лавах Збройних сил України і Сил оборони, зокрема, актори, каскадери, кінотехніки, художники, оператори. Оператор картини Сергій Михальчук зараз у ЗСУ, в розвідці, і буквально зараз він десь на лінії зіткнення в Курській області. Двоє акторів у 68-й єгерській бригаді ім. Олекси Довбуша", — заявив Санін.

Олесь Санін
Олесь Санін. Фото: facebook.com/OlesSanin

Нагадаємо, відомий актор та військовослужбовець Дмитро Сова розкритикував спосіб життя киян.  Також зірка "Дизель Шоу" Олег Іваниця зізнався, як його дружина відреагувала на мобілізацію.

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