Олесь Санин шокировал, сколько членов кинокоманды "Довбуш" погибли на войне.

Украинский режиссер Олесь Санин. Фото: facebook.com/OlesSanin

Украинский режиссер Олесь Санин рассказал, что члены команды проекта "Довбуш" служат в ВСУ. Многие из них уже погибли на войне.

Об этом художник высказался на состоявшемся в Киеве международном форуме Центральной и Восточной Европы Via Carpatia. Его цитирует издание "Детектор медіа".

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Украинский режиссер Олесь Санин рассказал о дальнейшей судьбе членов команды проекта "Довбуш". Около 70 служат в ВСУ, однако уже пятеро погибли на поле боя. А еще семеро считаются пропавшими без вести.

"Если говорить о кинокоманде фильма "Довбуш", то пятеро погибли, семеро пропали без вести, 70 сейчас служат в рядах Вооруженных сил Украины и Сил обороны, в частности, актеры, каскадеры, кинотехники, художники, операторы. Оператор картины Сергей Михальчук сейчас в ВСУ, в разведке, и буквально сейчас где-то на линии столкновения в Курской области. Двое актеров в 68-й егерской бригаде им. Олексы Довбуша", — заявил Санин.

Олесь Санин. Фото: facebook.com/OlesSanin

Напомним, известный актер и военнослужащий Дмитрий Сова подверг критике образ жизни киевлян. Также звезда "Дизель Шоу" Олег Иваница признался, как его жена отреагировала на мобилизацию.