Життя у Києві під час війни — Дмитро Сова закликав киян жити скромніше

Український актор Дмитро Сова. Фото: instagram.com/dimasovajr/

Зірка серіалів "Село на мільйон", "Сувенір з Одеси" та військовослужбовець Дмитро Сова висловився з приводу того, що у Києві вирує життя під час важкої ситуації на фронті. Актор вважає, що киянам треба "скромніше" витрачати гроші і донатити їх на допомогу ЗСУ.

Про це він заявив інтерв'ю для OBOZ.UA.

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Сова зізнався, що дивно себе почуває, коли приїжджає у столицю. На думку військового, у великих містах в тилу має вирувати життя та працювати економіка.

"Приїжджаєш і бачиш, що люди спокійно сидять у кав’ярнях, працюють усі заклади – часом це так дивно. Але минає кілька днів – трохи звикаєш, розумієш, що все одно треба, щоб життя продовжувалося, економіка працювала", — сказав актор.

Втім, Сова вважає, що жителі Києва не повинні забувати про те, що вони мають можливість ходити у кіно та ресторани завдяки захисникам. Актор обурений тим, що військові довго не можуть закривати збори, в той час, як українці витрачають гроші на розваги.

"Треба якось скромніше, бо вечірки часом нагадують банкет у чуму. Не можна так. Збір у Facebook на машину часом закривається чотири місяці, а я бачу, які кошти люди тут витрачають просто так. Не забувайте: поки ви тут гуляєте, там хтось помирає", — додав військовий.

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