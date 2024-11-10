Дмитрий Сова призвал киевлян жить скромнее

Надо скромнее — известный актер о жизни в Киеве в разгар войны
Звезда сериалов "Село на мільйон", "Сувенір з Одеси" и военнослужащий Дмитрий Сова высказался по поводу того, что в Киеве бурлит жизнь во время тяжелой ситуации на фронте. Актер считает, что киевлянам нужно "скромнее" тратить деньги и донатить их на помощь ВСУ.
Об этом он заявил интервью для OBOZ.UA.
Актер Дмитрий Сова о жизни в Киеве
Сова признался, что странно себя чувствует, когда приезжает в столицу. По мнению военного, в больших городах в тылу должна бурлить жизнь и работать экономика.
"Приезжаешь и видишь, что люди спокойно сидят в кафе, работают все заведения — порой это так странно. Но проходит несколько дней — немного привыкаешь, понимаешь, что все равно надо, чтобы жизнь продолжалась, экономика работала", — сказал актер.
Впрочем, Сова считает, что жители Киева не должны забывать о том, что у них есть возможность ходить в кино и рестораны благодаря защитникам. Актер возмущен тем, что военные долго не могут закрывать сборы, в то время как украинцы тратят деньги на развлечения.
"Надо как-то скромнее, потому что вечеринки порой напоминают банкет в чуме. Нельзя так. Сбор в Facebook на машину порой закрывается четыре месяца, а я вижу, какие средства люди здесь тратят просто так. Не забывайте: пока вы здесь гуляете, там кто-то умирает", — добавил военный.
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