Дмитрий Сова призвал киевлян жить скромнее

Украинский актер Дмитрий Сова Фото: instagram.com/dimasovajr/

Звезда сериалов "Село на мільйон", "Сувенір з Одеси" и военнослужащий Дмитрий Сова высказался по поводу того, что в Киеве бурлит жизнь во время тяжелой ситуации на фронте. Актер считает, что киевлянам нужно "скромнее" тратить деньги и донатить их на помощь ВСУ.

Об этом он заявил интервью для OBOZ.UA.

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Сова признался, что странно себя чувствует, когда приезжает в столицу. По мнению военного, в больших городах в тылу должна бурлить жизнь и работать экономика.

"Приезжаешь и видишь, что люди спокойно сидят в кафе, работают все заведения — порой это так странно. Но проходит несколько дней — немного привыкаешь, понимаешь, что все равно надо, чтобы жизнь продолжалась, экономика работала", — сказал актер.

Впрочем, Сова считает, что жители Киева не должны забывать о том, что у них есть возможность ходить в кино и рестораны благодаря защитникам. Актер возмущен тем, что военные долго не могут закрывать сборы, в то время как украинцы тратят деньги на развлечения.

"Надо как-то скромнее, потому что вечеринки порой напоминают банкет в чуме. Нельзя так. Сбор в Facebook на машину порой закрывается четыре месяца, а я вижу, какие средства люди здесь тратят просто так. Не забывайте: пока вы здесь гуляете, там кто-то умирает", — добавил военный.

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