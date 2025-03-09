Шевченковская премия - фильм Довбуш получил главную награду

Постер фильма "Довбуш". Фото: instagram.com/dovbush_movie

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил лауреатов нынешней Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Одну из наград получила историческая лента "Довбуш".

Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса президента.

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Ко дню рождения поэта Тараса Шевченко 9 марта в Национальной филармонии Украины прошла церемония награждения лауреатов премии.

Главную награду в номинации "Киноискусство" получили создатели историко-приключенческого фильма "Довбуш" — режиссер Олесь Санин, кинооператор Сергей Михальчук и композитор Алла Загайкевич.

Кроме награды, лауреаты премии также получили денежное вознаграждение в размере 484 480 гривен.

Фильм "Довбуш" рассказывает о жизни известного предводителя опрышков Олексы Довбуша. События ленты разворачиваются в Карпатах 18 века, когда гуцулы решают восстать против польской шляхты. Премьера фильма должна была состояться в мае 2022 года, но из-за полномасштабного российского вторжения была перенесена на август 2023.

Главные роли в ленте исполнили Сергей Стрельников, Алексей Гнатковский, Дарья Плахтий и Агата Бузик.

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