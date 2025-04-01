Фильм Russians at War запретили на кинофестивале в Бельгии - фото

Фильм "Русские на войне". Фото: кадр из фильма

Известный международный кинофестиваль DOCVILLE отменил показ пропагандистского фильма "Русские на войне" (Russians at War). Организаторы отказались от показа скандальной ленты благодаря вмешательству украинского посольства в Бельгии.

Об этом сообщает МИД Украины.

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В рамках документального фестиваля во Львове должен был состояться показ ленты российского режиссера Анастасии Трофимовой. В нем российских солдат показали как "жертв обстоятельств". При этом замалчивая их ответственность за военные преступления — убийства, пытки, изнасилования, мародерство и принудительную депортацию детей.

Однако посольство Украины вовремя обратилось к федеральному правительству, властям региона Фландрия, а также к руководству фестиваля DOCVILLE и Левенского Католического университета, с просьбой об отмене показа. В конце концов организаторы события прислушались к украинской стороне и исключили пропагандистскую ленту из своей программы.

"Демонстрация таких фильмов - это часть российской информационной войны, направленной на оправдание своей агрессии против Украины. Российской пропаганде нет места на культурных платформах", — отметили в МИД Украины.

Напомним, новый фильм оскароносного украинского режиссера Мстислава Чернова победил на престижном кинофестивале. Также мы писали, что лента "Довбуш" получила награду от президента.