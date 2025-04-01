Марк Эйдельштейн попал в базу Миротворец — подробности

Марк Эйдельштейн. Фото: Reuters

Российский актер Марк Эйдельштейн попал в базу "Миротворец". Звезду оскароносного фильма "Анора" внесли в список из-за нарушения закона о пересечении госграницы Украины.

Об этом свидетельствует публикация на сайте "Миротворец".

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Марка Эйдельштейна внесли в базу "Миротворец"

23-летнего актера обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Неоднократно Эйдельштейн нарушал украинскую государственную границу для того, чтобы попасть на временно оккупированные РФ территории.

В частности, в 2021 году актер участвовал в съемках фильма "Страна Саша", которые проходили в Крыму. Таким образом, Эйдельштейн участвовал в попытках легализации оккупации полуострова российскими захватчиками, а также осуществлял незаконную коммерческую деятельность на оккупированной территории.

Отметим, что коллега Эйдельштейна по фильму "Анора", российский актер Юрий Борисов, также является участником базы "Миротворец".

Напомним, на международном кинофестивале в Бельгии отменили показ фильма о россиянах на войне. А также СБУ сообщила подозрение звезде сериала "Кадеты".