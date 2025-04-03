Дмитро Ярошенко втік з України під час війни — фото

Дмитро Ярошенко. Фото: Українська правда

Український актор Дмитро Ярошенко втік з України під час повномасштабної війни. Зірка фільму "Заборонений" разом із родиною виїхав з країни ще на початку російського вторгнення.

Про це розповів продюсер Ігор Кондратюк в інтерв'ю Яніні Соколовій.

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Ще до початку повномасштабної війни актор отримав одну з головних ролей у фільмі "В зеніті", продюсером якої виступив Кондратюк. Однак доробити стрічку так і не вдалося, адже під час вторгнення Ярошенко разом зі своєю сім'ю виїхав з країни.

Як розповів Кондратюк, актор отримав дозвіл на виїзд від Мінкульту, однак не повернувся назад до України, як того потребував закон.

"Вже під час повномасштабного вторгнення головний герой Дмитро Ярошенко, який 80 відсотків у кадрі, виїхав з дозволу Мінкульту і не повернувся через страх того, що його можуть мобілізувати. Це кіно зависло, я отримав 40% фінансування. Коли це кіно відродиться, не знаю", — розповів Кондратюк.

Дмитро Ярошенко в ролі Василя Стуса. Фото: facebook.com/stusfilm

Ярошенко прославився своїми ролями у театрі та фільмах. Одна з найзнаковіших його ролей в українському кіно стала роль Василя Стуса у біографічній драмі "Заборонений".

Нагадаємо, Жан-Клода Ван Дама підозрюють у причетності до торгівлі людьми в Румунії. А також стало відомо, що зірку фільму "Анора" внесли до бази "Миротворець".