Дмитрий Ярошенко сбежал из Украины во время войны - фото

Дмитрий Ярошенко. Фото: Украинская правда

Украинский актер Дмитрий Ярошенко сбежал из Украины во время полномасштабной войны. Звезда фильма "Запрещенный" вместе с семьей уехал из страны еще в начале российского вторжения.

Об этом рассказал продюсер Игорь Кондратюк в интервью Янине Соколовой.

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Еще до начала полномасштабной войны актер получил одну из главных ролей в фильме "В зените", продюсером которой выступил Кондратюк. Однако доделать ленту так и не удалось, ведь во время вторжения Ярошенко вместе со своей семьей уехал из страны.

Как рассказал Кондратюк, актер получил разрешение на выезд от Минкульта, однако не вернулся обратно в Украину, как того требовал закон.

"Уже во время полномасштабного вторжения главный герой Дмитрий Ярошенко, который 80 процентов в кадре, выехал с разрешения Минкульта и не вернулся из-за страха того, что его могут мобилизовать. Это кино зависло, я получил 40% финансирования. Когда это кино возродится, не знаю", — рассказал Кондратюк.

Дмитрий Ярошенко в роли Василия Стуса. Фото: facebook.com/stusfilm

Ярошенко прославился своими ролями в театре и фильмах. Одна из самых знаковых его ролей в украинском кино стала роль Василия Стуса в биографической драме "Запрещенный".

Напомним, Жан-Клода Ван Дамма подозревают в причастности к торговле людьми в Румынии. А также стало известно, что звезду фильма "Анора" внесли в базу "Миротворец".