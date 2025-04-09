Гарри Меллинг снимется в фильме россиянина Кантемира Балагова — подробности

Гарри Меллинг. Фото: x.com/mrharrymelling

Английский актер Гарри Меллинг получил роль в фильме российского режиссера Кантемира Балагова. Звезда франшизы "Гарри Поттер" сыграет в ленте "Варенье из бабочек".

Об этом пишет Deadline.

Реклама

Читайте также:

Гарри Меллинг снимется в фильме россиянина

36-летний актер, известный по роли Дадли Дурсли в серии фильмов о Гарри Поттере, сыграет одного из главных персонажей в будущей ленте.

Кроме Меллинга, роли в проекте россиянина также получили звезда "Солтберна" Барри Кеоган и актриса Райли Кио. Но пока неизвестно, кого именно воплотят на экране знаменитости.

Сюжет фильма разворачивается в черкесской общине Нью-Джерси. Главный герой подросток, отец которого вместе с тетей управляют закусочной черкесской кухни. Юноша мечтает стать профессиональным борцом, поэтому в свободное от работы время неустанно тренируется. Одна из сомнительных схем отца заставляет парня столкнуться с насилием и рано повзрослеть.

Как стало известно из соцсетей, съемки фильма стартовали 2 апреля 2025 года.

Съемки "Варенья из бабочек". Фото: instagram.com/kantemir_balag

Для 33-летнего россиянина Балагова фильм станет первым англоязычным проектом. Ожидалось, что съемки ленты пройдут в России, однако во время полномасштабного российского вторжения режиссер покинул страну-агрессора и осудил действия Кремля.

Кроме того, одним из продюсеров "Варенья из бабочек" станет компания AR Content украинского продюсера Александра Роднянского, который ранее активно работал в РФ, но во время войны выехал за границу.

Напомним, украинский актер Дмитрий Ярошенко во время войны сбежал за границу и объяснил причину. Также мы писали, что звезда фильма "Анора" попал в базу "Миротворец".