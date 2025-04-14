Скандал с Tretyakoff Production — студия озвучила фильм Minecraft на русском языке

Владимир Третьяков. Фото: facebook.com/TretyakoffProduction

Украинская студия дубляжа Tretyakoff Production, которая расположена в Киеве, попала в громкий скандал из-за дубляжа фильма Minecraft. Компания озвучила ленту на русском языке.

Об этом сообщил Киевский творческий союз актеров-дикторов (КТСАД).

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Недавно в прокат вышел приключенческий фильм по мотивам игры Minecraft и, как оказалось, одну из русскоязычных версий фильма озвучили украинские актеры дубляжа.

На инцидент быстро отреагировали в КТСАД и заявили, что подобные случаи недопустимы, особенно в то время, когда российские оккупанты продолжают уничтожать все украинское.

"С 2016 года КТСАД пытается формировать на профессиональном рынке дубляжа и озвучивания непоколебимые профессиональные ценности и развивает украиноязычный контент. Это порой непросто, учитывая непонятные мотивы отдельных коллег нарушать принципы нашей деятельности, особенно в трудные для страны времена, когда идет борьба за идентичность, украинскую культуру и язык", — заявили в союзе.

В соцсетях КТСАД также обнародовали список актеров, которые приняли участие в озвучивании фильма. Так, свои голоса героям в русской версии подарили Евгений Синчуков, Борис Георгиевский, Игорь Аскевич, Юлия Малахова, Людмила Суслова, Наталья Калюжная, Анастасия Гиренкова, Алексей Семенов, Сергей Гутько, Александр Шевчук, Ростислав Голуб и Александр Мельник.

За свой поступок актеры уже поплатились, ведь инцидент поставил жирное пятно на их карьере. Так, например, студия Postmodern Production, заявила, что прекращает любое дальнейшее сотрудничество с участниками скандала.

Зато владелец студии Tretyakoff Production Владимир Третьяков отказался комментировать конфликт.

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