Удар по Сумах 13 квітня — Тетяна Лазарева відреагувала на російський обстріл

Тетяна Лазарева. Фото: instagram.com/lazarevatut

Російська акторка Тетяна Лазарева емоційно відреагувала на ракетний удар РФ по Сумах, який стався 13 квітня. Артистка була шокована вчинком своїх співвітчизників та підтримала українців у час жалоби.

Свої емоції акторка висловила в Instastories.

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Тетяна Лазарева прокоментувала удар РФ по Сумах

Ракетний удар окупантів по місту 13 квітня, який припав на велике церковне свято Вербну неділю, шокував не лише українців, а й увесь світ. Станом на 14 квітня відомо про 119 постраждалих внаслідок обстрілу та 32 загиблих, серед яких 2 дітей.

Лазарева також прокоментувала жахливий вчинок росіян, але зізналася, що не знає, чи взагалі має право висловлюватися про подію через свою причетність до країни-агресорки.

Акторка наголосила, що стоїть на боці України та вважає українців героями, в той час як росіян назвала "вбивцями та загарбниками".

"Суми… Я не знаю, які слова написати в такі дні. Я досі не знаю навіть, чи маю я право щось писати взагалі, зганьблена на все життя причетністю до роду нових фашистів. Найголовніші слова для мене — це, як і раніше, "Слава Україні!". Вони підтримують мене внутрішньо. Це як молитва. Українці, ви на все моє життя залишитеся героями. Героям слава! Загарбникам і вбивцям ганьба", — написала Лазарева.

Сторіз Тетяни Лазаревої. Фото: instagram.com/lazarevatut

Нагадаємо, що Лазарева з перших днів повномасштабної війни стала на бік України. Акторка зустріла 24 лютого у Києві, але згодом виїхала за кордон. У Росії знаменитість визнали іноагенткою.

Також на жорстокий удар РФ по Сумах відреагували українські спортсмени. Окрім того, стало відомо, що внаслідок удару загинула артистка оркестру театру Олена Когут.