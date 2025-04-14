Удар по Сумах 13 квітня — Тетяна Лазарева відреагувала на російський обстріл

Відома російська акторка емоційно відреагувала на удар по Сумах
Російська акторка Тетяна Лазарева емоційно відреагувала на ракетний удар РФ по Сумах, який стався 13 квітня. Артистка була шокована вчинком своїх співвітчизників та підтримала українців у час жалоби.
Свої емоції акторка висловила в Instastories.
Тетяна Лазарева прокоментувала удар РФ по Сумах
Ракетний удар окупантів по місту 13 квітня, який припав на велике церковне свято Вербну неділю, шокував не лише українців, а й увесь світ. Станом на 14 квітня відомо про 119 постраждалих внаслідок обстрілу та 32 загиблих, серед яких 2 дітей.
Лазарева також прокоментувала жахливий вчинок росіян, але зізналася, що не знає, чи взагалі має право висловлюватися про подію через свою причетність до країни-агресорки.
Акторка наголосила, що стоїть на боці України та вважає українців героями, в той час як росіян назвала "вбивцями та загарбниками".
"Суми… Я не знаю, які слова написати в такі дні. Я досі не знаю навіть, чи маю я право щось писати взагалі, зганьблена на все життя причетністю до роду нових фашистів. Найголовніші слова для мене — це, як і раніше, "Слава Україні!". Вони підтримують мене внутрішньо. Це як молитва. Українці, ви на все моє життя залишитеся героями. Героям слава! Загарбникам і вбивцям ганьба", — написала Лазарева.
Нагадаємо, що Лазарева з перших днів повномасштабної війни стала на бік України. Акторка зустріла 24 лютого у Києві, але згодом виїхала за кордон. У Росії знаменитість визнали іноагенткою.
Також на жорстокий удар РФ по Сумах відреагували українські спортсмени. Окрім того, стало відомо, що внаслідок удару загинула артистка оркестру театру Олена Когут.
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