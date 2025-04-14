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Известная российская актриса отреагировала на удар по Сумам

14 апреля 2025 13:53
Мария Коваленко - Редактор
Удар по Сумам 13 апреля — Татьяна Лазарева отреагировала на российский обстрел
Татьяна Лазарева. Фото: instagram.com/lazarevatut
Мария Коваленко - Редактор

Российская актриса Татьяна Лазарева эмоционально отреагировала на ракетный удар РФ по Сумам, который произошел 13 апреля. Артистка была шокирована поступком своих соотечественников и поддержала украинцев во время траура.

Свои эмоции актриса выразила в Instastories.

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Ракетный удар оккупантов по городу 13 апреля, который пришелся на большой церковный праздник Вербное воскресенье, шокировал не только украинцев, но и весь мир. По состоянию на 14 апреля известно о 119 пострадавших в результате обстрела и 32 погибших, среди которых 2 детей.

Лазарева также прокомментировала ужасный поступок россиян, но призналась, что не знает, имеет ли вообще право высказываться о событии из-за своей причастности к стране-агрессору.

Актриса подчеркнула, что стоит на стороне Украины и считает украинцев героями, в то время как россиян назвала "убийцами и захватчиками".

"Сумы... Я не знаю, какие слова написать в такие дни. Я до сих пор не знаю даже, имею ли я право что-то писать вообще, опозоренная на всю жизнь причастностью к роду новых фашистов. Самые главные слова для меня — это по-прежнему "Слава Украине!". Они поддерживают меня внутренне. Это как молитва. Украинцы, вы на всю мою жизнь останетесь героями. Героям слава! Захватчикам и убийцам позор", — написала Лазарева.

Тетяна Лазарева відреагувала на удар по Сумах - фото
Сториз Татьяны Лазаревой. Фото: instagram.com/lazarevatut

Напомним, что Лазарева с первых дней полномасштабной войны стала на сторону Украины. Актриса встретила 24 февраля в Киеве, но впоследствии выехала за границу. В России знаменитость признали иноагентом.

Также на жестокий удар РФ по Сумам отреагировали украинские спортсмены. Кроме того, стало известно, что в результате удара погибла артистка оркестра театра Елена Когут.

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