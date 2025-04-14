Фільм Титанік — неочікувані факти про створення

Фільм "Титанік". Фото: кадр з фільму

Рівно 113 років тому, 14 квітня 1912 року, сталася одна з найбільших корабельних катастроф — трансатлантичний лайнер "Титанік" зіштовхнувся із айсбергом. Приголомшлива подія стала натхненням для культового фільму режисера Джеймса Кемерона.

Як про історію корабля, так і про історію стрічки можна розповісти багато цікавих фактів. Детальніше у матеріалі Новини.LIVE.

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33 занурення до корабля

Джеймс Кемерон був настільки захоплений історією корабля, що сам пірнав до його уламків у морські глибини. Загалом режисер здійснив 33 занурення до судна, тож кадри у фільмі із затонулим "Титаніком" це не графіка.

"Титанік" без Ді Капріо і Вінслет

Сьогодні важко уявити культовий фільм без Лео та Кейт. Але насправді, їх і не мало бути у фільмі. Кемерон хотів взяти на роль Джека Метью Макконагі, але коли на майданчику з'явився Ді Капріо одразу передумав. Однак 21-річного актора тоді довелося ще й вмовляти знятися у фільмі, адже він не дуже хотів грати таку романтичну роль.

Леонардо Ді Капріо/Метью Макконагі. Фото: коллаж Новини.LIVE

А ось замість Вінслет режисер бачив Гвінет Пелтроу, але вона сама відмовилася від участі у стрічці.

Кейт Вінслет/Гвінет Пелтроу. Фото: коллаж Новини.LIVE

Чіткий хронометраж

Загалом фільм триває 3 години та 15 хвилин, при цьому сцени, які за сюжетом відбуваються у 1912 році, займають 2 години 40 хвилин. Саме стільки справжній "Титанік" занурювався під воду після того, як зіштовхнувся із айсбергом.

Корабель "Карпатія"

У фінальних сценах фільму глядачі можуть побачити корабель під назвою "Карпатія", який рятує вцілілих пасажирів лайнеру та головну героїню Роуз. Як відомо цей корабель існував насправді і, дійсно мав зв'язок із українськими Карпатами. Тоді Галичина була частиною Австро-Угорщини і місцеві мешканці дуже часто тікали цілими родинами за океан. І робили це на саме на "Карпатії", яка 14 квітня 1912 року теж везла українців та інших емігрантів з Автро-Угорщини до США.

Корабель "Карпатія". Фото: кадр з фільму

Українська техніка

Цікаво, що у фільмі є ще один "український слід". Пам'ятаєте ту саму культову сцену на носі "Титаніка", коли Джек тримає Розу? Так ось знято її було за допомогою унікального обладнання "Каскад", яке винайшов український кінотехнік та інженер Анатолій Кокуш. Кемерон побачив винахід українця на виставці та особисто запропонував співпрацю.

Знімання фільму "Титанік". Фото: instagram.com/theacademy

Легендарний плювок Роуз

Однією із найяскравіших у фільмів стала сцена, де героїня Кейт Вінслет плює в обличчя колишньому нареченому Роуз Келу, якого зіграв Біллі Зейн. Але насправді, епізод був цілковитою імпровізацією акторки, яка сподобалася режисеру та увійшла до фільму. До речі, Зейн не очікував такого вчинку від колеги, тож його шокована реакція у сцені була справжньою.

Реальні персоналії

Багато персонажів у фільмі мають реальні прототипи серед пасажирів лайнеру. І це не лише команда "Титаніку". Так, наприклад, актор Майкл Енсайн зіграв плейбоя-мільйонера Бенджаміна Гуггенхайма. А Мартін Джавіс показав егоїстичного багатія Космо Дафф-Гордона, який покинув лайнер, не пропускаючи жінок та дітей до шлюпок.

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