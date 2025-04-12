Найкращі фільми про космос — що подивитися ввечері у День космонавтики

Фільм "До зірок". Фото: 20th Century Fox

У День космонавтики, який відзначається 12 квітня, пропонуємо добірку найкращих фільмів на космічну тематику. Вирушіть у захопливу подорож всесвітом із головними героями.

Зіркова трійка від редакції Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

До зірок (2019)

Науково-фантастична драма із Бредом Піттом у головній ролі розповість про інженера армійського корпусу Роя МакБрайд, батько якого не повернувся з експедиції до Нептуна. Через 16 років після його зникнення Рой сам вирушає у небезпечну подорож Сонячною системою, щоб з'ясувати, що сталося.

Марсіянин (2015)

Приголомшлива екранізація однойменного роману Енді Вейра покаже історію астронавта Марка Вотні. Під час експедиції на Марс його помилково вважають мертвим та залишають на планеті самого. Однак Вотні вирішує не здаватися та продовжує дослідження планети та боротьбу за власне життя.

Інтерстеллар (2014)

Фільм переносить глядачів у альтернативне майбутнє, коли Земля опиняється на межі зникнення. Однак шанс на порятунок є — загадкова червоточина на орбіті Сатурна, яка може стати шляхом до нових світів. Астронавтам доведеться вирушити у небезпечну подорож, щоб отримати шанс врятувати людство.

Раніше ми розповідали про новий кримінальний серіал від Netflix, який можна подивитися за день. А також писали, що Віллем Дефо заспівав українською в новому фільмі про Карпати.