Садівник на Netflix — новий серіал, який можна подивитися за вихідні

Серіал "Садівник". Фото: Netflix

На стрімінговому майданчику Netflix відбулася прем'єра нового серіалу "Садівник". Кримінальний трилер захопив глядачів гострим сюжетом.

Новини.LIVE розповідає подробиці.

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Про що серіал "Садівник"

Головний герой, хлопець на ім'я Елмер, від дитинства має проблеми із почуттями, а точніше не відчуває нічого. Особливістю юнака вдало скористалася його мати, яка використовує свою садівничу компанію як прикриття для замовних убивств. Син виконує роботу без зайвих емоцій, а мати — отримує гроші. Але ідеально злагоджена схема ризикує стати викритою, коли Елмер закохується в одну із замовлених жертв, дівчину Вайолет.

Роль Елмера у серіалі виконав Альваро Ріко, його жорстоку мати зіграла зірка "Кападокії" Сесілія Суарес, а Вайолет на екрані втілила Каталіна Сопелана. Також до касту приєдналися Емма Суарес, Френсіс Лоренцо, Марія Васкес та Іван Массаге.

Серіал налічує усього шість серій, які вже доступні для перегляду в українському дубляжі та мовою оригіналу із субтитрами на Netflix.

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