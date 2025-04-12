Садівник на Netflix — новий серіал, який можна подивитися за вихідні

Вийшов новий трилер від Netflix, який можна подивитися за вихідні
На стрімінговому майданчику Netflix відбулася прем'єра нового серіалу "Садівник". Кримінальний трилер захопив глядачів гострим сюжетом.
Новини.LIVE розповідає подробиці.
Про що серіал "Садівник"
Головний герой, хлопець на ім'я Елмер, від дитинства має проблеми із почуттями, а точніше не відчуває нічого. Особливістю юнака вдало скористалася його мати, яка використовує свою садівничу компанію як прикриття для замовних убивств. Син виконує роботу без зайвих емоцій, а мати — отримує гроші. Але ідеально злагоджена схема ризикує стати викритою, коли Елмер закохується в одну із замовлених жертв, дівчину Вайолет.
Роль Елмера у серіалі виконав Альваро Ріко, його жорстоку мати зіграла зірка "Кападокії" Сесілія Суарес, а Вайолет на екрані втілила Каталіна Сопелана. Також до касту приєдналися Емма Суарес, Френсіс Лоренцо, Марія Васкес та Іван Массаге.
Серіал налічує усього шість серій, які вже доступні для перегляду в українському дубляжі та мовою оригіналу із субтитрами на Netflix.
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