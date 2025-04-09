Що подивитися після Твін Пікс — кращі детективні серіали

Серіал "У пошуку". Фото: HBO Max

Серіал "Твін Пікс" став справжньою класикою детективного жанру і досі посідає особливе місце серед фаворитів глядачів. Тож, якщо ви у захваті від напруженого і заплутаного сюжету, ці серіали також припадуть вам до душі.

Новини.LIVE ділиться детективною добіркою.

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Справжній детектив

Одна із найкращих кримінальних історій на сучасному телебаченні. У центрі сюжету два детективи — Харт та Коул. Вони є повною протилежністю один одного, але при цьому разом вміло розслідують найзаплутаніші справи. Тяжкі злочини і кримінальні загадки переплітаються із їхніми власними таємницями та особистим життям.

Цілком таємно

Двоє агентів ФБР, Малдер та Скаллі, беруть за розслідування дивних та містичних справ. Інтуїція та віра у паранормальні явища Малдер та холодний розсудливий розум Скаллі дозволяють їм легко розплутувати будь-які загадки.

У пошуку

Головна героїня Дорі Сіф випадково дізнається про загадкове зникнення дівчини, з якою разом навчалася у коледжі. Разом зі своїми друзями вона вирішує приєднатися до пошуку зниклої, але ще не знає, куди приведе це розслідування.

Нагадаємо, ми розповідали про три нові українські детективи, від яких неможливо відірватися. А також пропонуємо добірку нових фільмів, які можна подивитися у кіно цього тижня.